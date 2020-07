El Taulí registra un nou cas positiu de Covid-19

L'hospital Parc Taulí ha registrat en les darreres 24 hores un nou cas positiu de coronavirus. Aquesta és la dada que reflecteix el centre hospitalari, on també es destaca el fet que no s'ha registrat cap ingrés nou per Covid-19.

A la vegada, es mantenen un total de dues persones hospitalitzades per aquesta malaltia. Es tracta d'uns valors que es poden considerar positius tenint en compte els rebrots que estan apareixent a Catalunya, sobretot el zones com el Baix Segrià, però també a l'àmbit metropolità, com L'Hospitalet de Llobregat. En el conjunt de Catalunya, se sumen 938 nous positius per Covid-19, 246 a Barcelona ciutat i 246 més a la regió metropolitana sud, mentre que les funeràries reporten tres noves morts i el total s'eleva a 12.627.

Es manté el risc baix

Pel que fa a la incidència de la Covid-19 a la regió sanitària metropolitana nord, on es troba Sabadell, és baixa. Ho ha explicat Joan Parellada, director del sector del Vallès Oriental de l'ICS, que ha revelat que la taxa de positius per PCR en la darrera setmana ha estat de 7,7. Pel que fa al número de reproducció instantani, s'ha situat en l'1,6.

Amb tot, ha advertit que el virus "segueix aquí" i ha demanat als ciutadans que no abaixin la guàrdia. El delegat del govern català a Barcelona, l'exalcalde de Sabadell Juli Fernàndez, s'ha expressat en aquest sentit i ha recomanat a la ciutadania "que sigui prudent" malgrat que la situació que es viu en aquesta zona "no és comparable" a la de L'Hospitalet o el Segrià.

Fernàndez ha reconegut que les dades evidencien que la xifra de contagis en aquesta regió està molt per sota de la mitjana catalana, que és de 29 casos per cada 100.000 habitants, però ha demanat als ciutadans que segueixin complint amb totes les mesures de seguretat i higiene per evitar rebrots.

"El que farà que la situació continuï així serà que siguem curosos amb la distància física, la higiene de mans i intentem no acumular moltes estones en espais tancats", ha apuntat. Fernàndez assegura que aquestes actituds són les que permeten que el contagi "sigui més dificultós".

