El Sabadell, rumb a terres andaluses entre el suport de la seva afició

Ara, sí. El play-off ja es viu amb tota intensitat. Després d'una suau sessió, l'expedició del Centre d'Esports -integrada per jugadors, el cos tècnic, auxiliars, el director esportiu José Manzanera i el cap de comunicació Gerard Guardi- ha posat rumb a terres andaluses per afrontar el somni de l'ascens. Un notable grup de seguidors de diferents penyes, amb banderes, pots de fum i crits d'ànim, ha acomiadat el bus arlequinat quan ha abandonat l'Estadi per dirigir-se a l'aeroport de Barcelona i fer el trajecte fins a Màlaga en un vol regular.

Ha estat una nova mostra de fidelitat de l'afició que ha evidenciat el seu seny, seguint les normes de seguretat que marquen les autoritats sanitàries. El 'Sabadell, Sabadell' ha sonat amb força i els jugadors ho han agraït amb aplaudiments des de la tribuna alta primer i quan pujaven a l'autobús després. S'han viscut moments molt emotius que demostra la gran connexió que ha existit aquesta temporada entre el vestidor i la gent arlequinada. "Ens sentim una mica frustrats per no poder acompanyar l'equip, però li donarem tota la nostra força des de la distància", ens comentava un component de la Penya Honor 1903, que ha destacat pel seu incondicional suport durant el confinament, per exemple elaborant una pancarta de més de 40 metres que es va penjar a la zona de tribuna. També ha estat present l'alcaldessa Marta Farrés.

Publicitat

Un hotel a la localitat d'Estepona -on el dimarts va arribar el bus amb tot el material- es convertirà en el quarter general del Sabadell, que a partir de dijous entrenarà a unes instal·lacions properes cedides per la Federació Espanyola de futbol per adaptar-se al nou hàbitat i les temperatures més altes de la zona. Antonio Hidalgo s'emporta un total de 28 jugadors, entre els quals figuren Jesús Olmo i Antonio Romero, sense fitxa i, per tant, sense opcions de poder jugar. Vol que sigui un premi després de treballar de valent en la seva recuperació els últims mesos. La convocatòria dels professionals i sub'23 es completa amb els joves del filial i juvenil, Marc Bellalta, Gerard Marquillas, David Astals i el porter Froilán Leal.

Comença el compte enrere definitiu per l'assalt al futbol professional. El primer obstacle serà el diumenge 19 de juliol a les 20 h a l'estadi El Nuevo Mirador d'Algesires davant l'At. Madrid B. En cas de superar-lo, el conjunt arlequinat accediria a les semifinals de dijous i lluitar per una plaça en la gran final del diumenge 26 que concedirà els dos últims passaports a la Segona Divisió A. Sabadell torna a viure la il·lusió d'un play-off 9 anys després.

Publicitat