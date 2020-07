Noves grades als camps de futbol de Torre-romeu, la Roureda i Can Deu

Els camps municipals de futbol de Torre-romeu , La Roureda i Can Deu disposen ja de grades desmuntables. Es tracta d'uns elements que han de respondre a les necessitats de disposar de places de seient en aquests equipaments per a la propera temporada 2020-2021.

Segons detalla l'Ajuntament, l’actuació forma part del pla per dotar els camps de futbol municipals de les millors condicions per a la pràctica de l’esport. Aquests són els tres camps que encara no disposaven de l’espai de graderia per al públic, motiu pel qual, ara ja tots els camps de futbol municipals disposen ja d’aquests elements.

A cada equipament s’hi han instal·lat grades desmuntables formades per unes estructures modulars de 2,5 metres de llargada i 2 metres d’alçada, cada una. Consten de baranes de protecció laterals, tres fileres i entre 4 i 5 seients per fila.

Publicitat

La col·locació dels mòduls s’ha fet en coherència amb la configuració i disposició de cada terreny de joc, espais complementaris i espais lliures disponibles. Les graderies desmuntables han proporcionat un total de 116 seients al camp de futbol de Torre-romeu, de 87 al de la Roureda i de 117 al camp de futbol de Can Deu.

Els treballs d’instal·lació havien quedat suspesos durant l’estat d’alarma i, amb la represa, han acabat a principis d’aquest mes de juliol. El cost del subministrament i muntatges de les graderies, que ha anat a càrrec de Tallers Palautordera SA, ha tingut un cost al voltant dels 25.000 euros cada una.