El concert d'estiu del Castell de Sant Marçal arriba aquest divendres a Cerdanyola

L'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès (AMCV) ha optat per celebrar el tradicional concert d'estiu del Castell de Sant Marçal, això sí, amb dates canviades, format reduït per preservar la distància de seguretat entre assistents i amb una doble sessió de divendres i dissabte, en lloc de l'habitual concert únic. Tradicionalment, aquesta és una cita que suposa el tret de sortida a l'estiu cultural a la ciutat, pels volts del 28 de juny, però per la pandèmia ha fet impossible convocar el concert de manera habitual.

Aquest any, sota el títol El concert d’estiu que et mereixes, l’AMCV organitza un homenatge musical als jardins del Castell de Sant Marçal. L’objectiu d’agrair a la ciutadania de Cerdanyola del Vallès i de la comarca el seu esforç durant els mesos de pic de la pandèmia i reivindicar que la cultura també és un bé de primera necessitat en la crisi actual, motiu pel qual cal defensar-la.

"En cap cas es tracta de la XIX edició del cicle dels Concerts al Castell, que ha quedat posposada per a l’any vinent per l’esclat de la pandèmia", destaca l'entitat en un comunicat, donat que el format canvia per la impossibilitat d'haver pogut preparar la cita com és habitual.

La producció comptarà amb dos passis que tindran lloc a les 22.00 h els dies 17 i 18 de juliol i on se seguiran escrupulosament la normativa sanitària de la desescalada d’espectacles culturals a l’aire lliure, així com la resta del normes vigents. En conseqüència, el concert serà d’un format reduït, tant a nivell d’aforament, amb 400 persones separades per la distància de seguretat, com de durada, uns 80 minuts.

Per accedir-hi caldrà portar mascareta de forma obligatòria. L’organització garantirà l’entrada esglaonada i oferirà dispensadors de gel hidroalcohòlic al recinte. La guionista Elisenda Pineda serà l’encarregada d’oficiar la gala afegint un toc d’humor al concert.

A nivell musical, el concert comptarà amb l'actuació de la banda simfònica de l'entitat i de dos solistes emergents, David Mauricio i Carolina Alabau, que rescataran alguns dels hits més aplaudits de la història de l’Agrupació. Sonaran des de melodies swing, a clàssics del pop i el rock, i fins a música llatina.

La majoria dels arranjaments estan signats per compositors catalans. La idea és fer sonar als jardins del Castell de Sant Marçal melodies animades, amenes i aptes per a tots els públics que transmetin l’escalf de la música en un moment tan complicat com l’actual.

Aquest any, però, no participarà al concert la segona formació de l’AMCV, la coral, que al març de 2020 va aturar al del tot tota la seva activitat presencial, i així ho farà almenys fins al setembre, quan l’entitat es replantegi un retorn encara tímid de la seva rutina musical. Aquest fet segueix les recomanacions de la Federació Catalana d’Entitats Corals, a les quals l’AMCV està adherida, i també de les autoritats sanitàries, que recomanen l’especial protecció dels col·lectius de més edat i, per tant, més

vulnerables.

Assajar en temps de Covid-19

Per extremar la seguretat de la producció El concert d’estiu que et mereixes, l’entitat també garantirà la distància social dalt de l’escenari i així ho està fent també durant els assajos previs. En aquest sentit, els assajos segueixen estrictament les mesures de seguretat: es reparteix gel hidroalcohòlic amb regularitat, es pren la temperatura als músics abans d’entrar i es compta amb recipients de desinfectant, entre d’altres mesures.

Aquests materials homologats han estat proporcionats a la formació per part de la Federació Catalana de Societats Musicals. Tampoc es comparteixen elements com les partitures o els faristols, i es porta mascareta en tots els moments en què el músic no ha de bufar.

Els músics de la banda de l’AMCV que participaran a la producció també han signat un document d’autoresponsabilitat en el marc del desconfinament provocat per la crisi de la Covid-19. Algunes de les mesures a les quals s’han compromès són, entre d’altres, respectar de forma estricta les mesures de seguretat durant els assajos previs a la producció així com extremar la seguretat personal en les activitats de la vida quotidiana (laboral, d’oci, etc).

