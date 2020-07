La Segona B, a només un partit

A 40 minuts de l’ascens. Després d’innumerables entrebancs fruit de la Covid-19, el darrer viscut fa escasses 24 hores, on perillava seriosament la presència del club sabadellenc a la cita, finalment l’Amics del Pou-Nou Escorial podrà disputar el decisiu partit d’aquesta tarda (18h) a Cervelló, i a porta tancada, davant l’Arenys de Munt. En joc, un premi majúscul: situar el club de Els Merinals a la categoria de bronze del futbol sala estatal, en un dels grups, el de Catalunya, amb més nivell de tot l’estat.

Per disputar l’anhelada Segona B, hauran de desfer-se d’un darrer escull d’enorme dificultat, que arribarà a la gran final amb més rodatge respecte als sabadellencs: “porten entrenant des del passat 8 de juny i físicament arriben millors que nosaltres, si bé és cert que estic content des que ens hi vam posar a entrenar”, explicava Cintu Aranda.

Tot i aquest hàndicap, no menys important, Aranda es focalitza en l’aspecte mental, que segons afirma en partits a una carta poden acabar decantant la balança: “em preocupa més l’aspecte mental. Els joves estan molt centrats i això és bon senyal. Ens podem trobar que a l’hora del partit estiguin com ‘flams’ però les sensacions són bones”.

Sabadellencs i maresmencs ja es coneixen d’haver-se vist les cares fins a dues ocasions durant aquesta temporada. L’Arenys de Munt va aconseguir esgarrapar els tres punts del Pavelló Nord (2-3) i els sabadellencs van aconseguir un agònic empat a Arenys (4-4). Dos partits de màxima igualtat que aquesta tarda es podria viure el tercer capítol, si bé és cert, però, que els de Els Merinals arriben amb baixes força sensibles en l’esquema de joc: “El nostre estil depèn molt del Toni i del Julio, dos jugadors que no ens podran acompanyar. Nosaltres sempre ens hem caracteritzat per una pressió molt intensa a camp contrari, que ara no podrem fer. Tot i així hem estat assajant diverses coses durant les darreres setmanes”, avisa Aranda.

Un dels líders del vestidor que l’any vinent disputarà la cinquena temporada vestint la samarreta de l’Amics del Pou, sigui a la Segona Divisió B o la Tercera Divisió: el nostre objectiu era consolidar-nos a la categoria, però van anar passant partits i allà estàvem. Sortirem a guanyar, com no podia ser d’altra manera, però si no aconseguim l’ascens, hi tornarem l’any vinent”.

La part econòmica, coberta

El salt de la Tercera Divisió a la Segona B implica un cost econòmic força més elevat. Un aspecte que des del club s’assegura que està cobert per si és necessari afrontar el repte a partir de la següent temporada: “S’han buscat tots els espònsors per estar a Segona B si s’aconsegueix l’ascens. Ho tenim cobert. No hi ha problema econòmic”, assegurava amb rotunditat Cintu Aranda. Aquesta tarda, el desenllaç.

