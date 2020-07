Cerdanyola suspèn el Festival Fantosfreak i la Nit d'Estiu Jove

La suspensió de les dues activitats és una mesura preventiva per evitar que Cerdanyola del Vallès hagi de desfer la seva transició cap a la nova normalitat. Els últims brots a Lleida, Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat han tornat a posar els municipis catalans en alarma per la possibilitat de futurs brots al seu territori.

El festival ja s’havia posposat de dates i després d’anunciar que no es faria al juliol, dates habituals, es va anunciar que la 21a edició se celebraria entre el 31 d’agost i el 4 de setembre. L’escenari actual fa actuar amb prudència i seguir de forma estricta les recomanacions que aquests dies s’estan fent per part de les autoritats sanitàries de no celebrar actes multitudinaris i reduir les relacions socials a grups reduïts de menys de 20 persones

D’altra banda, la programació de la Nit d’Estiu Jove també ha quedat anul·lada pels mateixos motius. Tot i ser activitats amb aforament limitat i inscripció prèvia, des del govern municipal es creu imprescindible no abaixar la guàrdia i extremar totes les mesures sanitàries indicades per les autoritats.