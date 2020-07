Antonio Hidalgo: "Hi hem de creure, en som capaços"

El Sabadell afronta el seu quart 'play-off 'd'ascens després de dos fallits i un èxit en aquest segle XXI. Això sí, és el 'play-off' més atípic de la història per les circumstàncies de la Covid-19 que ha trastocat tot el calendari. Va provocar l'aturada de la lliga a falta de 10 jornades i després de molts dubtes i incertesa, la Federació Espanyola va idear aquest sistema exprés per resoldre els ascensos amb els 4 primers classificats de cada grup en una seu única a terres andaluses. Màlaga, Marbella i Algesires seran les seus dels 14 partits. Només 4 equips (els dos campions que guanyin l'eliminatòria directa ja ho tenen assegurat) aconseguiran el preuat objectiu.

El conjunt arlequinat necessita superar tres obstacles per retornar al futbol professional 5 anys després del traumàtic descens. El primer serà aquest diumenge (20 h) a l'estadi Nuevo Mirador d'Algesires per enfrontar-se a l'At. Madrid B, un dels rivals més temuts a priori. És un filial atípic. Tos i la seva joventut, té més propietats del primer equip de Simeone que d'un equip formatiu. Sergio Camello és la seva estrella mentre Óscar Clemente i Darío Poveda es reparteixen gran part dels 52 gols que va anotar a la lliga regular. D'altra banda, el lateral esquerre Manu Sánchez ha estat un dels habituals a les convocatòries del Cholo jugant diversos partits en aquesta fase postconfinament amb el primer equip a la màxima categoria, l'últim dijous passat a Getafe.

Antonio Hidalgo podrà comptar amb tots els seus efectius, una gran notícia després de patir un allau de lesions durant la temporada. A la graderia es quedaran Jesús Olmo i Antonio Romero, que no tenen fitxa. El tècnic s'ho pren com "una gran oportunitat". Fa poc més d'un any, Hidalgo celebrava una agònica permanència del Sabadell a Olot en la seva primera experiència com a màxim responsable tècnic. Aquest diumenge inicia una cursa que pot conduir l’equip arlequinat al futbol professional. Per a molts, Hidalgo és el gran artífex d’aquesta espectacular transformació. Hores abans d’enfilar rumb a terres andaluses, va reflexionar en veu alta per al Diari de Sabadell sobre la mateixa gespa de la Creu Alta. “Feia massa temps que no teníem les sensacions d’una setmana de prèvia. És molt diferent, és clar, però en tenim moltes ganes i màxima il·lusió”, diu d’entrada. Reconeix que el més difícil de gestionar en aquests últims quatre mesos i mig ha estat “la incertesa de què passaria. No sabíem si es jugaria, on, el rival... També hi havia situacions personals i contractuals, ha estat un treball dur, però penso que hem arribat bé en tots els sentits”.

A gaudir-ho

Amb molts dels jugadors que van evitar el descens a Olot fa poc més d’un any, ara s’opta a un ascens a Segona A. Com s’aconsegueix una metamorfosi d’aquesta magnitud? “Vam canviar una dinàmica per salvar una situació molt complicada i els jugadors van creure més en ells mateixos. Els que han arribat nous han afegit un extra de competència i qualitat i el secret principal és la gran feina de cada dia. Ara tenim el premi, una gran oportunitat, la nostra oportunitat, i hem de creure que en som capaços. Aquesta serà la motivació. No ho podem viure amb angoixa, sinó gaudir-ho moltíssim. Fa 9 anys que no es jugava un play-off a Sabadell, toca gaudir-lo”, explica.

Ell i el cos tècnic han tingut força temps per analitzar el rival i donar informació als jugadors. Tothom coincideix a veure l’Atlètic de Madrid B com un filial atípic. “És cert, són una mica diferents, però tenen jugadors d’una qualitat altíssima i venen d’una etapa formativa de màxima exigència. El seu entrenador té una idea similar a la del primer equip, ho sabem. Només puc preveure un partit molt dur i molt igualat”, exposa. Per a Antonio Hidalgo, la clau serà “controlar les emocions, tenir un punt molt alt de concentració i saber administrar les diferents situacions que es donin durant el partit”. Assegura que no té clar l’onze: “L’objectiu és escollir els millors per a les situacions que pots preveure”. A més, li sap greu l’absència de l’afició “perquè ha patit moltíssim i ara li tocava viure la cara maca del futbol. Lluitarem al màxim per donar-li una gran alegria”.

Probable alineació del Sabadell: Mackay; Pedro Capó, Aleix Coch, Grego Sierra, Josu, Ángel Martínez, Óscar Rubio, Adri Cuevas, Edgar o Boris, Aarón Rey i Néstor. Completen la convocatòria: Adrià Collet, Xiquer, Pajarero, Aleix Roig, Xavi Boniquet, Aitor Pascual, Beitia, Lanzarote, Boris o Edgar, Jurgi, Héber Pena, Marc Bellalta, Gerard Marquilles, David Astals, Froilán Leal.

Àrbitre: Mateo Busquets Ferrer, Comitè balear. El seu últim antecedent va ser un Sabadell-Lleida (1-0) de la temporada 18/19.

Estadi: Nuevo Mirador d'Algesires.

