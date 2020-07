Moren dos homes en un accident frontal a l'autopista C-58

Els dos ocupants d’una furgoneta han mort en un xoc frontal a la C-58 a l'alçada de Badia del Vallès, en sentit Sabadell. Els fets han passat aquesta matinada al punt quilomètric 9,4, concretament a les 06.03 h.

Per causes que encara s'estan investigant, han xocat frontalment dues furgonetes. Segons els primers indicis, una de les furgonetes circulava en sentit contrari.

De moment, es desconeixen les causes per les que ho feia i s'estan investigant. Com a conseqüència de l’accident, han mort el conductor i el passatger davanter d’una de les furgonetes. Es tracta de J.L.S.S, de 44 anys i veí de Mollet del Vallès, i de R.J.S.A., de 37 anys i nacionalitat peruana.

En l’accident també ha resultat ferida greu una tercera persona, que ha estat traslladada a l’Hospital Taulí. Arran de la incidència, s’han activat set patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l’afectació viària, la via ha estat tallada totalment en sentit nord fins a les 06.38h quan s’ha pogut obrir un carril. A la cua de la retenció s’ha produït un segon accident que també ha provocat restriccions de circulació de manera que el trànsit no s’ha restablert del tot fins a les 10.12 hores.

Amb aquestes dues víctimes, són 55 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

