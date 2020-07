El Sabadell manté viu el somni de l'ascens als penals després d'un partit agònic (1-1)

Victòria d'infart. El Sabadell supera el filial matalasser a la tanda de penals després d'un agònic partit de 120 minuts i manté molt viu el somni de l'ascens. Tot semblava fet en el temps reglamentari gràcies a un gol matiner d'Edgar Hernández de falta, però en l'últim sospir de l'afegit ha igualat l'At. Madrid B i tot s'ha decidit des del punt de penal on Mackay ha estat clau (3-1). El conjunt arlequinat estarà al sorteig de la segona eliminatòria aquest dilluns.

No hi ha hagut sorpreses a l'alineació arlequinada. De fet, Antonio Hidalgo ha recuperat un onze que ha estat habitual durant la temporada quan tenia tots els efectius, amb l'única modificació notable de Xavi Boniquet per Néstor Querol i la presència del jove Aarón Rey a la mitja punta. L'inici de partit no ha pogut ser millor. Després d'una primera arribada de Boniquet, el gallec Aarón Rey ha fet embogir la defensa rival fins que ha estat travat al límit de l'àrea lateral. S'ha demanat penal, però l'àrbitre ha concedit la falta fora. Això no ha estat problema per a Edgar Hernández, qui ha col·locat la pilota a l'escaire esquerre fent estèril l'estirada del porter Alex Dos Santos. El gavanenc ha demostrat que no ha perdut la seva habilitat a pilota parada i suma el seu desè gol de la temporada.

El gol encara ha donat més energia a un Sabadell que ha fet una primera meitat impecable en tots els sentits. Ha controlat, ha gaudit de la possessió i ha pogut deixar sentenciat el duel en una claríssima oportunitat d'Óscar Rubio després d'una gran maniobra d'Aarón que ha salvat un defensa de manera miraculosa sota els pals. La disciplina arlequinada no ha deixat jugar a un filial matalasser incapaç de generar perill en els primers 45 minuts. Els homes d'Antonio Hidalgo han sabut lligar les seves peces claus. S'ha vist el Sabadell de gran part de la temporada.

Lògicament, a la represa l'At. Madrid B ha hagut d'arriscar i ha guanyat terreny, també perquè el Sabadell ha fet una passa enrere i esperar la seva oportunitat en algun contracop. El factor físic també s'ha notat després d'un gran desgast a la primera part. El filial matalasser ha guanyat terreny, però sense crear gaire perill. El Sabadell esperava l'oportunitat per sentenciar, però no ha arribat i li ha tocat patir. Mackay ha estat providencial en dues intervencions magistrals, però res ha pogut fer en la rematada d'Alvaro García en el minut 92 després d'una acció mol embolicada.

L'empat ha empès l'eliminatòria a una pròrroga on cada equip, molt cansat, ha gaudit d'una oportunitat per guanyar. El pal ha salvat el Sabadell i Heber ha pogut fer el 2-1 gairebé en l'última acció. Però la decisió definitiva ha arribat en la tanda de penals. Lanzarote ha obert la llauna, però les errades d'Ángel Martínez i Grego Sierra semblaven funestes. Tampoc ha estat fi el filial, traït pels nervis, i només ha transformat un llançament: dos han anat fora i Mackay ha recordat Ponferradina parant un altre. Boris i Heber Pena han clavat la sentència desfermant l'eufòria dels jugadors arlequinats sobre la mateixa gespa del Nuevo Mirador. El play-off està molt viu i la Cultural Leonesa serà el rival dels arlequinats dijous -encara sense horari ni seu- en les semifinals. En el record, el triomf del Sabadell en el play-off de la temporada 2008/09, amb victòria a Lleó (0-1).

Alineacions:

Sabadell: Mackay; Pedro Capó, Aleix Coch, Grego Sierra, Josu (Heber Pena, m. 77), Ángel Martínez, Óscar Rubio, Adri Cuevas (Lanzarote, m. 90), Edgar Hernández (Boris,, m. 65), Aarón Rey (Beitia, m. 85) i Xavi Boniquet (Aitor Pascual, m. 78).

At. Madrid B: Alex dos Santos; Ricard, Alvaro García (Rojas, m. 107), Mejía, Manu Sánchez, Sanabria (Tropi, m. 85), Rodrigo Riquelme (Cedric, m. 70), Toni Moya, Óscar Clemente (Borja Garcés, m. 77), Sergio Camello, Germán Valera (Abde, m. 77).

Àrbitre: Mateo Busquets Ferrer, Comitè Balear. Grogues: Grego Sierra, Edgar, Aleix Coch, Beitia; Manu Sánchez, Clemente, Sanabria, Abde, Tropi, Mejias.



Gols: 1-0, Edgar Hernández (m. 3); 1-1, Álvaro García (m. 93).

Penals: Lanzarote, gol; Ángel, falla; Grego, falla; Boris, gol; Héber, gol (3-1).



