Esteve Calzada: "Tenim molta il·lusió, però tampoc és un ara o mai"

Primera oportunitat. Quan va arribar, ara ja fa tres anys, Esteve Calzada i el seu equip es van marcar un termini de cinc temporades per retornar el Centre d’Esports al futbol professional. Els entrebancs econòmics i institucionals

–en algun cas molt greus–del passat van enterbolir els seus plans i en les dues primeres es va patir més que gaudir, fins i tot es va fregar el desastre del descens. Però la perseverança, tenacitat i capacitat de gestió han trobat el premi del primer play-off, és a dir, la primera oportunitat de pujar a Segona A. Calzada ens explica les seves sensacions abans de viatjar a terres andaluses des de la terrassa de l’històric Hotel Urpí amb unes vistes espectaculars de la ciutat. El seu gran desig és oferir-li una gran alegria.

Podem dir que s’ha passat de l’angoixa d’Olot a la il·lusió d’Andalusia? Ha passat poc més d’un any, però la meva percepció és que n’han sigut molts més! Suposo que han influït els tres mesos de confinament per la Covid-19, que fa allargar la sensació del temps. Però a Olot vam viure un dia molt important per a la història del club i la seva supervivència. Amb Bruno Batlle [director general] ens hem preguntat moltes vegades què hauria passat si aquesta crisi i el confinament s’hagués produït fa un any, en una situació molt inestable del club i quan estàvem parlant amb inversors. S’hauria complicat tot.

Per cert, la Covid-19 tindrà una afectació negativa en el projecte amb el nou grup inversor? Ho puc contestar dient que ja estem treballant –amb renovacions d’Adri, Josu i Boniquet–en la pròxima temporada i si no ho fem més intensament, és perquè no sabem a quina categoria que estarem. El grup d’inversors està content d’haver apostat pel Centre d’Esports, confien en la nostra gestió i no hi ha cap tensió ni motiu de preocupació. S’han fet les aportacions econòmiques pactades i si alguna cosa els amoïna, són les nombroses lesions que hem patit aquesta temporada. Una anècdota.

Com afronta el seu primer play-off d’ascens? Té bones vibracions? La paraula il·lusió resumeix ara mateix el meu sentiment i suposo que el de tota la família arlequinada. Hem de gaudir d’aquesta oportunitat de complir un somni. No soc una persona de treure pit, però passi el que passi, penso que ja haurem fet, i parlo en plural perquè en aquest projecte som un grup de persones molt implicades, una cosa gran per a aquesta ciutat. Segueixo pensant que si no haguéssim aterrat a la Creu Alta fa tres anys, tinc moltes dubtes de si el club existiria ara mateix. Tenim un club viu, endreçat, finançat i amb un futur important.

Publicitat

Aquest futur canviaria moltíssim en tots els àmbits si fos a Segona A la pròxima temporada... És evident. Tenim molta il·lusió i anem a totes, però també vull transmetre un missatge de tranquil·litat: no és un ara o mai. Seria fantàstic aconseguir-ho aquest any, però si no és així, tenim dos més de marge amb el grup inversor actual. Ho tornaríem a intentar, que ningú en tingui cap dubte. Assolir el futbol professional és el nostre repte d’ençà que vam arribar al club. Penso que l'impacte positiu per la ciutat podria arribar als 30 milions d'euros.

Tot ha estat molt atípic, començant per la porta tancada. Després del patiment de la temporada passada, l’afició no podrà gaudir en directe de l’altra cara. Em sap molt de greu que no puguem compartir un moment com aquest amb la nostra gran afició que tant ens ha ajudat en les situacions més complicades i també s’ha bolcat en l’actual per estar a dalt. Ara s’ha comprovat amb les banderes als carrers, el suport als jugadors amb pancartes i segur que estaran amb nosaltres des de la distància.

Vostè va qualificar la Segona B de l’any vinent com la ‘Lliga Frankenstein’. Ho manté? Ho serà pel nombre d’equips (100), els subgrups, el mateix format... Si hi som haurem de dedicar una estona per entendre’l. Però una cosa em tranquil·litza: serà una lliga pont amb una nova categoria que veurem com quedarà. L’objectiu mínim seria pujar a aquesta categoria Pro, que seguirà sent la tercera estatal.

Té fet el pla per terres andaluses? Viatjaré dissabte i tinc previst fer una setmana de vacances a Màlaga i Marbella juntament amb uns amics, passi el que passi.

Publicitat