ECima crea un teixit que és capaç de refrigerar-se sol

L’empresa sabadellenca ECima ha dissenyat un teixit tècnic que permet refrigerar la temperatura de manera automàtica i activa sense necessitat de connectar-se al corrent elèctric. És un dispositiu termoelèctric flexible que es pot integrar en el vestuari de bombers, esportistes o treballadors de l’àmbit industrial, i en material hospitalari –a la roba de llit o en els apòsits quirúrgics–.

La companyia compta amb més de 60 anys d’experiència en el sector dels tèxtils tècnics. Amb una plantilla d’una cinquantena de treballadors, exporta el 70% de la seva producció a més de 40 països, principalment de la Unió Europea. A través del Clúster AEI Tèxtils, al qual també pertany la firma, va rebre l’interès per part de l’empresa Intelligent Textile Products (ITP) i el centre de recerca Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT) –tots dos alemanys– per desenvolupar plegats aquest projecte.

“Era una oportunitat d’entrar en el sector de l’smart textiles més directament a través d’alguna mena d’ajut”, explica el responsable d’R+D a ECima, Jordi Mota. Si més no, la iniciativa ha comptat amb un ajut de 73.000 euros d’ACCIÓ –l’agència de la Generalitat–. Per tot plegat, Mota afegeix que “era el moment per fer-ho veient que en un futur aquests productes poden tenir una demanda important per a aquelles situacions que necessitin un control de la temperatura”.

Amb cel·les Peltier

El projecte es basa en el disseny i desenvolupament de teixits funcionals que, mitjançant una sèrie de recobriments, es converteixen en un sistema de refrigeració activa. El consorci ha creat un dispositiu termoelèctric que s’integra en qualsevol material tèxtil per poder-ne controlar la temperatura de manera automàtica en tot moment. Es basa en la tecnologia de les anomenades cel·les Peltier, que capturen la calor residual a través de la diferència de temperatura i generen energia elèctrica. Tradicionalment, aquests dispositius s’utilitzen per refredar.

La solució incorpora un sistema de connexió a una bateria que li proporciona l’energia per funcionar, sense que s’hagi de connectar al corrent i facilitant la mobilitat de l’usuari que la faci servir. El sistema té una sèrie de sensors de temperatura, elements de control de potència i de ventilació per garantir la bona distribució del fred i l’eficiència del seu funcionament mitjançant la dissipació de la calor. Es tracta d’un dispositiu flexible que, a diferència d’altres solucions termoelèctriques, es pot adaptar a tota mena de teixits i formes.

El responsable d’R+D a ECima indica que el projecte “encara no s’ha acabat i està en procés de validació”. Un cop s’hagi enllestit, l’empresa sabadellenca podrà comercialitzar aquest teixit a fabricants que “tinguin la capacitació d’integrar-ho per a aquest ús o per a altres”, assenyala Mota, que afegeix: “Ara està pensat només per fer dispositius petits”. L’objectiu és que en un futur, quan es faci el patronatge, es col·loqui aquest dispositiu en un lloc concret i no sigui necessària la integració.

