El rastreig no funciona

“Sembla que el sistema de rastreig a Sabadell és com a tot arreu, deficitari”, explica un metge de capçalera sabadellenc sobre com està funcionant el seguiment dels contactes dels casos positius per coronavirus.

Els CAPs s’estan encarregant de fer-lo, però no donen l’abast, tal com coincideixen professionals de diferents centres de la ciutat consultats pel D.S., que prefereixen mantenir l’anonimat.

A vegades per la càrrega de feina que suposa a uns equipaments ja tensionats perquè tenen personal de vacances o de baixa; d’altres perquè costa localitzar o fer el seguiment efectiu de la persona que és contacte. També, expliquen, caldria millorar la coordinació amb Salut Pública per compartir el seguiment dels casos.

De fet, els professionals recorden que es tracta d’un assumpte del qual no se n’haurien d’encarregar, però evidencien que els 120 rastrejadors del Departament de Salut per tot Catalunya són insuficients.

