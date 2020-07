En zona segura. Sabadell és lluny d’un rebrot de Covid-19, almenys amb caràcter immediat. Segons el Departament de Salut, la darrera setmana s’han detectat 18,3 casos nous per cada 100.000 habitants. La presència de coronavirus a la capital vallesana dista de les ciutats catalanes on ja s’ha perdut el control de pandèmia: per càpita, a Sabadell s’ha trobat un terç de les infeccions a Barcelona (57,2 positius per cada 100.000 veïns). Si es compara amb Lleida, on la situació és crítica, la taxa de nous contagis es multiplica per 30 (534 per cada 100.000 habitants en la darrera setmana).

“El Vallès i Sabadell es troben en verd”, exposa l‘investigador del grup de recerca Biocom-SC de la UPC Daniel López Codina. L’expert assenyala que tot i que la Covid-19 avança de nou, la situació sembla “controlada” a la ciutat: entre l’11 i el 17 de juliol, 39 persones van donar positiu. És més que en les darreres setmanes –quan es registraven entre 4 i 8 contagis cada set dies– però no es pot parlar en termes de rebrot.

“El creixement de positius és preocupant, és clar, però no som ni de bon tros on érem el març”, assenyala l’expert. “Ara es fan més proves PCR i es detecten tots els casos, lleus i greus”, incideix, i demana fixar-se en els ingressos hospitalaris. Des de la nova normalitat, ara fa un mes, el Parc Taulí s’ha mantingut en xifres baixes. No ha pujat en cap moment dels dos pacients hospitalitzats. “Estem plans des de fa setmanes”, celebra el cap de Malalties Infeccioses de l’hospital sabadellenc, Manel Cervantes.

Barcelona preocupa (i els joves)

A diferència del Vallès, Barcelona i alguns municipis propers s’han col·locat a l’ull de mira per l’expansió del coronavirus. L’Hospitalet del Llobregat, amb una població similar a la de Sabadell, ha registrat 525 casos nous en 7 dies. La capital catalana, amb 936 infeccions, també despunta. El perill ara és que augmentin els contagis i que el virus s’escampi com una taca d’oli per la Gran Barcelona, amb una població de 5 milions d’habitants.

I davant d’aquest escenari, hi ha qui creu que amb recomanacions no n’hi ha prou. “Des del punt de vista epidemiològic, i si l’ascens no s’atura, el més raonable seria confinar Barcelona i els seus voltants”, apunta López Codina, que creu que seria “socialment inadmissible” que els hospitals tornessin a estar al punt del col·lapse per no haver estat previsors. Des del Taulí, Cervantes no vol ni sentir a parlar d’aquesta possibilitat: “Confinar estaria fora de lloc. Socialment no ens sortiria gratis”, assenyala.

On hi ha consens és en la prevenció, que implica fer el seguiment dels contactes i no perdre el fil de la cadena de contagis. Precisament sobre la transmissió de la malaltia, les dades mostren un canvi de tendència en els contagis.

Els més joves –amb una vida social més intensa i cercles més amplis– són ara un focus principal de transmissió: els menors de 30 anys representaven, abans del final de l’estat d’alarma, un 15,5% de les infeccions per Covid-19 a la Regió Metropolitana Nord. A partir del 21 de juny, amb la llibertat de moviments, han passat a ser una quarta part dels nous casos (26,6%). Els experts adverteixen, un cop més, que cal mantenir-se en alerta: “Tots, els joves i no tan joves, i l’administració, hem de resintonitzar. Hem de tornar a tenir consciència i prendre mesures”, sentencia López Codina.

