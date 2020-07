Morell defensa la unitat del Govern PSC-Podem

La segona tinenta d’alcaldessa, Marta Morell, defensa la unitat que mostra l’executiu local de PSC i Podem un any després de rubricar el denominat Pacte de la Concòrdia amb Marta Farrés. En aquest sentit, defensa la necessitat d’arribar a pactes amb altres forces del ple per tirar endavant propostes de ciutat, com és el cas dels pressupostos del 2020, on va ser necessari el suport de Junts per Sabadell, però manté que l’actual configuració del Govern és la única possible a dia d’avui.

“Aquest és un govern en minoria i hem d’arribar a acords, però no tenim cap altre concepció de Govern que no sigui aquest”, ha destacat Morell. És per això que es mostra favorable a tirar endavant la ciutat sabent que cal trobar ponts d'entesa, això sí, sense tocar l'actual composició de l'executiu local.

La tinenta d'alcaldessa destaca que la seva força ha estat un pes a l'hora d'impulsar polítiques com ara les de caràcter feminista i LGTBI. "Som un actor clau i fem un salt qualitatiu en aquests àmbits, ho vam demostrar als tres mesos a la Festa Major de 2019, posant al centre la prevenció de violències masclistes, treballant amb TUS i els taxistes i amb els Castellers de Sabadell, per fer unes festes més segures", destaca, afegint-hi les millores al SIAD o a l'atenció LGTBI.

Pel que fa a altres accions dutes a terme des del grup municipal de Podem, Morell apunta, entre altres, a la instal·lació de les noves àrees d'esbarjo per a gossos. Assegura que es posaran en marxa "en les properes setmanes".

La relació amb la resta de forces

Morell considera que el ple municipal no ha de ser com el Parlament o el Congrés dels Diputats. "No s'hi han de produir dinàmiques partidistes, aquí hi cal debat i consens, aquest hauria de ser la realitat i el tarannà", apunta.

