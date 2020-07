Les floristeries esperen vendre almenys el 10% d’un Sant Jordi normal

“No ens salvarà la vida”, diu Carlota Segalà, “però sí que cal salvar les tradicions”. La florista Segalà, del carrer de la Borriana sosté que calia donar l’opció de tenir rosa de Sant Jordi “a les persones que a l’abril no van poder tenir-la”.

Però reconeix que el fet de no poder fer festa al carrer redueix l’impacte: “Estem espantats”. Fruit d’aquest sentiment són les limitades expectatives: “Hem comprat molta menys flor, potser el 10% o 15% d’un Sant Jordi normal”. I és que Segalà explica la dificultat d’un producte efímer: “Has de clavar la xifra. No és que sigui una inversió gaire gran, però si no les vens, te les menges”.

“Hem tingut reserves, però ara per ara va tranquil·let”, diu Clara Barceló

Hi coincideix Clara Barceló, de Vuket, al carrer Torras i Bages. “Ningú del sector és optimista”. L’època és dolenta, exposa, ja que molta gent està de vacances. I les restriccions de Barcelona, tot eliminant les parades del passeig de Gràcia, fan un efecte d’arrossegament. “Hem tingut algunes reserves, però ara per ara va tranquil·let”, sosté, tot esperant que remunti en el darrer moment.

Tot i així, ambdues floristes han preparat diferents dissenys de rosa, des de moderns a més rústics.

