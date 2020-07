Cal mirar cap al futur

La Covid-19 ha suposat un cop humà, i també econòmic i social, sense precedents en la història recent. És evident que el futur de la ciutat ha estat, està i estarà condicionat pel virus. Ho evidencia el fet que l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, anunciés ahir que rebaixarà les inversions del mandat i que descarta tres dels projectes que havia compromès des del canvi de mans a l’Ajuntament. La decisió del Govern sabadellenc respon a un moment baix i és ben raonable repensar, en un context difícil, els projectes de ciutat.

Publicitat

Cal agrair, en aquest sentit, l’esforç de l’alcaldessa per transmetre de forma honesta les seves prioritats davant el teixit associatiu sabadellenc. Dit això, i tal com exposen les entitats de la ciutat, la crisi de la Covid-19 no ha de significar perdre un sol minut de mirar cap al futur i de projectar la nostra ciutat a mitjà i llarg termini. En aquests moments, cal ser hàbils a donar una resposta adequada a la pandèmia i també tenir prou altura de mires per afrontar els reptes que tenim com a conjunt de ciutat. Necessitem un model de ciutat, una projecció necessària de futur per poder avançar cap a un Sabadell millor.

Publicitat