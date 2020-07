La defensa de Forcadell diu que la revocació del 100.2 no hauria d'afectar el tercer grau

Marisa Díaz, de l'equip d'advocats de la defensa de Carme Forcadell, ha assegurat aquest dijous que la resolució del Tribunal Suprem revocant el 100.2 de Carme Forcadell no hauria d'afectar el tercer grau. Díaz ha criticat que el Suprem s'hagi pronunciat sobre una situació "que ja no existia". "S'ha volgut fer una resolució per algun motiu que transcendeix més enllà d'una qüestió jurídica.

Perquè si fos una qüestió jurídica, aquesta resolució no hagués existit mai", ha opinat al 3 24. L'advocada ha remarcat que aquesta decisió del Suprem no té efectes ara mateix però els pot tenir en el futur, en funció del que passi amb el tercer grau.

Segons Díaz, aquesta posició del Suprem genera "inseguretat jurídica en molts termes", i ha recordat que la pròpia Audiència de Girona, per exemple, ha rebutjat el recurs de la fiscalia sobre el 100.2 de Dolors bassa al·legant que ja tenia el tercer grau.

En preguntar-li si aquesta resolució tindrà efectes sobre el tercer grau, ha insistit que "tècnica no n'hauria de tenir, perquè el tercer grau va per un altre camí". "En tema penitenciari, cadascuna de les actuacions que es prenen sobre els interns va per acords de la junta, i els recursos van en funció de cada acord de junta que es faci", ha explicat.

