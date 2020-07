El Consell local per la República demana que la Generalitat es retiri de l'acusació per als 9 de Lledoners

Aquest matí, a la plaça de Sant Roc, l'independentisme sabadellenc ha tornat a sortir al carrer per donar suport als 9 de Lledoners. Nou persones que a hores d'ara estan acusats per la Generalitat de Catalunya pels fets ocorreguts l'1 de febrer del 2019 a les portes del centre penitenciari.

En un acte organitzat pel Consell local per la República, i amb el suport d'una quinzena d'entitats, s'ha llegit un manifest, per "instar la Generalitat, i en especial el conseller d'Interior, a donar les ordres pertinents perquè la generalitat es retiri de l'acusació particular i no accepti donar cobertura a unes acusacions contra uns ciutadans que el primer de febrer del 2019 en contra del que afirmen els mossos denunciants no van fer res més que manifestar-se i protestar per l'empresonament i imminent trasllat a Madrid dels nostres presos i líders polítics i socials", han exigit.

En la mateixa línia, han criticat el paper del govern català, en assegurar que "en aquest cas, els Mossos no se'ls ha de defensar ates que són ells els que acusen, són la part acusadora. Els que s'han de defensar són les 9 persones independentistes encausades. Els mossos, com tot ciutadà tenen dret a posar una denúncia però no es pot pretendre ni forçar a la Generalitat formar part duna causa penal iniciada a títol personal. La ciutadania acusada pels mossos ha de tenir dret a ser defensada per la generalitat, el govern del seu país".

Està previst que demà divendres dia 24 de juliol es procedeixi a l'entrada del manifest al registre de la Generalitat a l’atenció del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Sr. Joaquim Torra, a l’hora que se’ls adreçarà per xarxes.

