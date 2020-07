El Sabadell passa a la final després d'una nova tanda de penals d'infart (2-2)

El Sabadell estarà a la final de diumenge per tornar al futbol professional. De nou ha aconseguit el passaport als penals, en una tanda encara més dramàtica que la viscuda contra l'At. Madrid B. Aquesta vegada els arlequinats han estat dues vegades contra les cordes, però tenen un impressionant sentit de la supervivència i lluiten, com diu Antonio Hidalgo, fins a l'últim segon. Així han pogut igualar a l'afegit un partit que semblava perdut i després Ian Mackay s'ha convertit en el gran heroi parant dos llançaments seguits des del punt fatídic. El rival diumenge que ve serà el Barcelona B.

Només un canvi ha introduït Antonio Hidalgo a l'onze respecte a diumenge passat contra el filial matalasser. Néstor ha estat titular en detriment de Xavi Boniquet i el castellonenc seria precisament gran protagonista amb el gol que avançava el Sabadell en el minut 13. Un gol que ha apagat l'inici fogós de la Cultural Leonesa, amb dues arribades a l'àrea d'Ian Mackay. El Sabadell, amb un Aarón Rey que s'ha convertit en un malson per la defensa lleonesa amb la seva mobilitat i gambades espectaculars, ha agafat el control de la situació i ha tingut ocasions per sentenciar.

Això sí, abans Mackay ha exercit de Sant en una gran sortida davant Pichin després de l'únic desajust defensiu arlequinat. El possible 1-1 es podia haver convertit en el 2-0 en una rematada d'Edgar pràcticament sota pals en una pilota servida amb safata per Aarón, qui ha destrossat el seu marcador amb una maniobra de fantasia. I en l'últim sospir de la primera meitat, després d'una mala sortida del porter Leandro, Óscar Rubio no ha pogut servir una pilota d'or a Josu que es quedava sol.

Els partits de play-off, però, són una ruleta russa permanent i en qualsevol moment tot pot canviar de rumb. El conjunt arlequinat semblava tenir el control absolut i fins i tot s'ha permès algunes possessions llargues que desesperaven la Cultural. Però en una acció aïllada en què ha mancat contundència defensiva, Héctor Hernández s'ha trobat la pilota a l'àrea i ha batut Mackay. El gol ha fet mal i, en canvi, ha revitalitzat al conjunt lleonès.

Hidalgo ha reaccionat amb un doble canvi: Boris i Héber han substituït Edgar i Néstor. El partit ha entrat en la clàssica dinàmica en què pot passar qualsevol cosa. Héber no ha encertat en una rematada clara després d'una nova incursió d'Aarón per banda i en canvi, Menudo ha enganxat una volea inapel·lable que posava contra les cordes el Sabadell quan només faltaven 6 minuts per la conclusió. Amb Lanzarote i Jurgi com a últimes bales, el Sabadell s'ha deixat la pell fins a l'últim sospir i ha trobat la recompensa en el temps afegit. Una centrada de Lanza ha provocat el rebuig del porter i el xut d'Óscar Rubio l'ha desviat Boris d'esperó al fons de la xarxa. El conjunt arlequinat ha evitat el KO per la campana. De nou a la pròrroga.

No ha passat gaire cosa. Tots dos equips estaven al límit físicament. Gairebé la millor opció ha estat un llançament de falta de Lanzarote a l'últim minut que ha salvat Leandro amb una gran intervenció que ha abocat el duel a la tanda de penals. Els dos equips han encertat els cinc primers i en el cara i creu, la Cultural ha gaudit de l'ocasió de guanyar després d'una errada de Beitia. Llavors ha aparegut Mackay per mantenir viu el Sabadell i donar-li la classificació en el següent llançament (7-6). Màxim patiment i màxima alegria. Espera el filial blaugrana.

Alineacions:

Sabadell: Mackay; Pedro Capó (Jurgi m. 84), Aleix Coch, Grego, Josu, Ángel Martíez (Lanzarote, m. 84), Óscar Rubio, Adri Cuevas (Xavi Boniquet, m. 75), Edgar (Boris, m. 66), Aarón Rey i Néstor (Héber Pena, m. 66).

Cultural Leonesa: Leandro; Héctor Rodas, Iván González, Pichín (Gudiño, m. 46), Castañeda (Araujo, m. 759, Eric Montes, Aitor, Marcos, Héctor Hernández (Menudo, m. 75), Dioni, Kamaya (Alfonso, m. 89).

Àrbitre: Rubén Ruipérez Marín (Comitè manxec). Grogues: Aleix Coch, Néstor, Boniquet, Lanzarote, Grego, Josu; Iván González; Vermelles. Iván González (m. 120) i Ángel Martinez (banqueta).

Gols: 1-0, Néstor (m. 13); 1-1, Héctor Hernández (m. 62); 1-2, Menudo (m. 84); 2-2, Boris (m. 92).

Penals: Sabadell-Cultural (7-6). Han marcat: Heber, Grego, Lanzarote, Boris, Jurgi, Óscar Rubio i Xavi Boniquet (ha fallat Beitia). Mackay ha parat dos llançaments.

