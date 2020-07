VÍDEO: Seguiu en directe el ple extraordinari de Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell acull aquest divendres al matí el ple extraordinari per abordar el pla de xoc post-Covid.

Podeu seguir en directe el ple a través d'aquest enllaç o fent clic a la següent imatge.

Publicitat

El pla de xoc per fer front als efectes de la Covid-19 de Sabadell inclourà 785 mesures extraordinàries després d'incorporar plantejaments per part de les entitats ciutadanes i els grups municipals –del Govern i de l'oposició–. S'han afegit 456 propostes noves, un 53,7% de les que s'han presentat, tot i que això no implicarà una partida més important per part de l'Ajuntament: fa un mes, el Govern municipal va presentar un primer full de ruta dotat amb 8 milions d'euros. L'import es manté intacte, segons l'alcaldessa, Marta Farrés, perquè "s'han deixat de fer actuacions i s'han incorporat d'altres".

Publicitat