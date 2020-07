El Sabadell és equip de Segona Divisió A

Sí, el Sabadell és equip de Segona A. Una remuntada amb tocs d'èpica davant el Barcelona B li permet recuperar plaça al futbol professional cinc anys després. Un gol del blaugrana Monchu ha complicat les coses, però de nou ha ressorgit l'esperit de supervivència d'aquest gran grup humà per donar-li la volta al marcador amb un gran cop de cap d'Aleix Coch a l'inici de la segona part i després amb una vaselina sublim de Néstor Querol. L'eufòria s'ha desfermat al final sobre la gespa i entre tots els consellers de la llotja. Una nit inoblidable per la família arlequinada.

Amb l'únic canvi de Xavi Boniquet pel sancionat Ángel Martínez, el Sabadell ho ha fet tot bé a la primera meitat per arribar al descans amb avantatge i, en canvi, l'electrònic del Municipal de Marbella assenyalava un increïble 0-1 favorable al filial blaugrana. Això es pot explicar en tres claus: ha perdonat massa el conjunt arlequinat, l'arbitratge ha estat nefast i l'eficàcia del Barcelona B ha sigut absoluta, marcant en el seu únic xut entre pals.

El tradicional gol matiner del Sabadell en aquest play-off també s'hauria produït. Edgar s'ha precipitat en una rematada tot sol davant Iñaki Peña després d'una perfecta assistència de Néstor, aprofitant una greu errada defensiva blaugrana. Era el minut 7. Al quart d'hora ha arribat l'acció més polèmica quan Aarón Rey ha encarat Jandro i aquest l'ha travat clarament dins de l'àrea. La televisió no hi ha deixat cap dubte, però l'àrbitre ha tret la falta fora. També ha fregat el gol Néstor en una canonada que s'ha perdut per sobre del travesser.

Sempre es diu que perdonar es paga i així ha estat. Una falta llunyana, sense aparent perill, llançada per Monchu ha sorprès a tothom, inclòs Mackay. La pilota ha entrat sense que ningú la toqués. El gol ha estat un cop dur, però abans del descans una internada d'Aarón ha acabat amb el gallec per terra dins de l'àrea. També s'ha demanat penal encara que no ha quedat tan clar com l'anterior.

Amb el marcador en contra i el cansament acumulat en les anteriors eliminatòries, tocava un altre exercici de supervivència per part arlequinada que ha començat a edificar-se a l'inici de la segona part amb el gol d'Aleix Coch, d'un cop de cap impecable a la sortida d'un córner. El central tarragoní, però, ha hagut de retirar-se lesionat i ha entrat al camp Fernando Pajarero. El Sabadell ha continuat lluitant com sempre, és un equip indomable. I una acció de qualitat d'Aarón Rey ha permès Néstor Querol superar la sortida d'Iñaki Peña amb una vaselina impressionant. La remuntada era un fet, però encara ha tocat patir. L'àrbitre ha anul·lat un gol al filial per un fora de joc clar i aquesta vegada el Sabadell ha sabut matar el partit en el temps afegit. Ha esclatat la bogeria arlequinada a la gespa. El Sabadell torna a Segona A i és present un futur apassionant. Un play-off de pel·lícula.

Publicitat

Alineacions:

Sabadell: Mackay; Pedro Capó, Aleix Coch (Pajarero, m. 58), Grego, Josu, Xavi Boniquet, Óscar Rubio, Adri Cuevas (Beitia, m. 80), Edgar, Aarón Rey y Néstor (Xiquer, m. 89).

Barcelona B: Iñaki Peña; Morer, J. Cuenca (Gerard, m. 77), Araujo, Matteus (Reis, m. 58), Jandro, R. Manaj, Monchu, Konrad (Nils, m. 77), Akieme i Ilaix.

Àrbitre: Iván Caparrós Herández, Comitè valencià. Grogues: Pedro Capó, Aleix Coch; Jandro, Morer.

Gols: 0-1, minut 37: Monchu; 1-1, minut 47: Aleix Coch; 2-1, minut 73: Néstor Querol.

Publicitat