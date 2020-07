L'ascens del Sabadell, limitat per la Covid-19: sense celebració oficial ni convocatòries

L'eufòria per l'ascens del Centre d'Esports Sabadell a Segona divisió A quedarà diluida aquests dies la ciutat en un context marcat per la crisi del coronavirus. Així, segons informa el club arlequinat i l'Ajuntament de Sabadell en un comunicat conjunt, no hi haurà cap celebració oficial, convocatòria pública ni celebració col·lectiva.

Publicitat

"Tots compartim l’alegria per aquest èxit esportiu, i en unes altres circumstàncies el club oferiria la victòria i l’ascens a la ciutat de manera festiva, però la delicada situació sanitària ens obliga a descartar qualsevol celebració", detalla l'escrit. No obstant això, de forma simbòlica i a porta tancada, representants dels grups municipals rebran una delegació de l'equip en nom de tota la ciutat.

Celebracions espontànies i responsabilitat

En relació a les celebracions que van sorgir de forma espontània als carrers de Sabadell, el Centre d'Esports i l'Ajuntament han fet una crida a la responsabilitat individual i ha demanat respectar les indicacions de seguretat de les autoritats sanitàries. "Ahir vam veure imatges que no comparteixo i que vaig trobar lamentables, en una situació de pandèmia hem de ser extremadament prudents, podem celebrar la victòria, però no entrar al llac o en una font", ha assenyalat l'alcaldessa, Marta Farrés, en una roda de premsa. Feia referència al fet que diversos seguidors van saltar a la font de la Plaça Catalunya o al llac del Parc Catalunya. En aquest sentit, insisteix que és "de vital importància" respectar la distància de seguretat, utilitzar mascareta i evitar aglomeracions per evitar la proliferació de rebrots.

Publicitat