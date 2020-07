Una parella de Sabadell, expulsada d'un bar de Palamós per la Covid-19

La Policia Local de Palamós (Baix Empordà) ha aixecat acta a un bar de nit que es va declarar "exclusiu" per a gironins arran de la Covid-19. El local, el Glass Blanc, situat a la zona de la Planassa, va penjar cartells dient que només atendria clients de "la província".

I de fet, aquest cap de setmana va obligar diverses persones a aixecar-se de la terrassa i els va fer fora. Un veí de Sabadell, Enric Vila, va viure-ho dissabte al vespre, quan amb la seva dona va anar al Glass Blanc a fer el toc abans de sopar i els van demanar que marxessin. L'endemà, va trucar als municipals i la policia va obligar el local a retirar els cartells. Vila diu que no vol denunciar res, però sí que demana als responsables del Glass Blanc que es disculpin.

Segons explica Vila, un sabadellenc que té segona residència a Palamós, dissabte al vespre va sortir a sopar amb la seva dona. Com que tenien temps, abans d'anar al restaurant van decidir asseure's en una terrassa de les que hi ha a la zona de la Planassa. Van escollir el Glass Blanc, on ja havien anat altres cops a fer-hi el toc.

Aquest cop, però, quan es van asseure, el primer que els va demanar el cambrer va ser d'on eren. I quan li van respondre que vivien a Sabadell, ell els va contestar, com relata l'afectat, que "per política de la casa" només servien a gent del territori.

Vila diu que, d'entrada, això el va "indignar". I de fet, va fer una foto dels cartells que hi havia penjats al bar de nit, que després va difondre per xarxes. "Prevenció Covid-19. Local exclusiu per a la província. Gràcies per la seva comprensió", s'hi podia llegir.

Ell i la seva dona van optar per marxar, i quan se n'anaven, van veure com els cambrers també demanaven a més clients que s'aixequessin. Ahir, Enric Vila va decidir trucar a la Policia Local de Palamós per explicar-los la situació amb què s'havia trobat.

Més enllà de difondre-ho públicament, Vila assegura que, tot i que té opció de presentar denúncia davant Consum, ell no vol remoure res més. "La vida posa cadascú al seu lloc; i a més, això no representa Palamós", explica. Sí que diu, de totes maneres, que li agradaria que els responsables del local demanessin "disculpes" per tots aquells que, com ell, van viure la situació incòmoda. De fet, a Internet, hi ha ressenyes sobre el Glass Blanc on altres clients també critiquen que els neguessin a servir-los i els fessin marxar.

"En cap cas ho compartim"

La Policia Local de Palamós va anar aquest diumenge al Glass Blanc, va obligar els responsables a retirar els cartells i va aixecar acta al bar de nit. Ara, això s'enviarà a la Generalitat, que és l'autoritat pertinent per decidir si sanciona o no el local.

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, explica que "en cap cas" comparteixen "el fet de limitar l'accés al local pel lloc de procedència". "El dret d'admissió no va en aquest sentit; es pot aplicar per evitar aldarulls i conflictes, però no per limitar en funció d'allà on es viu", diu en referència a la decisió dels responsables del bar nocturn.

A més, Puig també ha volgut deixar clar que "en general la població respecta les mesures d'autoprotecció" per la pandèmia. I que a la Costa Brava Centre, sortosament, s'han registrat pocs casos de Covid-19.

L'ACN s'ha intentat posar en contacte amb els responsables del Glass Blanc aquest dilluns. El local, però, està tancat –obre al vespre- i no hi ha ningú a l'interior.

