Nova categoria, noves oportunitats

El retorn del Centre d’Esports Sabadell al futbol professional obre un nou escenari a la ciutat. Parlem amb diversos experts i personalitats de l’àmbit econòmic, social i esportiu per tal de conèixer de primera mà quins poden ser els avantatges i beneficis de tornar, cinc anys després, a la Segona Divisió A.

Efecte social: l’ascens podria servir per augmentar l’autoestima i idiosincràsia de la ciutat, històricament vinculada a l’esport

Crec que l’ascens pot augmentar l’autoorgull, és clar”, diu Roger Serra, membre de Pura Ceba; entitat que fomenta el sabadellenquisme. Però afegeix: “Ara bé, són sempre alegries curtes”. I és que Serra es mostra una mica crític amb el suport que li dóna la ciutadania a les victòries locals.

“De waterpolo hem tingut èxits més importants, com guanyar copes d’Europa, però no ho celebrem”, diu Serra, que assisteix cada any a 3 o 4 partits. I reconeix que no està eufòric, a nivell de l’impacte sociològic que tindrà l’ascens a Segona A: “Tornarem a ser 4 gats al camp”. Tot i així, creu que la ciutat de Sabadell està “on hauria d’estar”.

I és que créixer a l’ombra del centralisme de Barcelona és molt difícil. Una tesi en la que hi coincideix l’historiador Jaume Barberà. “Un exemple d’això és que sembla que hi ha més socis del Barça que del Sabadell a la nostra ciutat”, explica. “Barcelona no deixa créixer res al seu voltant”, afegeix. Tot i així, la ciutat ja s’havia fet un nom propi arreu de Catalunya i de l’Estat, ja que va militar a 1a Divisió entre els anys 1965 i 1972, a banda d’una segona època —més curta— entre el 1986 i el1988.

“A més a més, el mallot de quadres, que en diem arlequinat, ens diferencia de tothom i fa que Sabadell es conegui arreu”, explica Barberà. “De fet, la ciutat queda associada al tèxtil i al futbol”, diu l’historiador. La samarreta de quadres esdevé símbol d’identitat i fins en el teatre es parla de “gent de Sabadell”, en referència al sector de la fabricació tèxtil. Ara bé, el nom de Sabadell està associat a l’esport gràcies també a nedadors, boxejadors i ciclistes.

“En el segle passat, se l’arriba a considerar Ciudad piloto del deporte español”, exemplifica Barberà. Eren els anys de la bonança econòmica per la ciutat, aquells anys 60 i 70 en el que l’economia local es dispara de la mà del conegut com a desenvolupisme. De fet, el CE Sabadell va portar la marca Sabadell a Europa. “Va ser l’any 1969, a Bruixes (Bèlgica), en un partit de l’antiga Copa de Fires, que posteriorment esdevindria la UEFA”. I en aquest sentit, ara també portarà el nom a totes les ciutats de l’Estat on viatgi.

Albert Gonzàlez, director de la companyia AlGalliner, és precisament un d’aquells aficionats que viatja a d’altres ciutats seguint l’equip. “Crec que a nivell sociocultural sí que tindrà un impacte, perquè quan fas una escapada de cap de setmana a una altra ciutat, a banda de veure el partit també fas gastronomia, mires patrimoni, etc.”, reflexiona. “Recordo perfectament anar a Pamplona, a veure un Osasuna- CE Sabadell, i gaudir culturalment del cap de setmana”, posa per exemple el dramaturg.

Però igual que el flux és cap enfora, també n’hi haurà a l’inrevés: centenars de persones començaran a arribar cada dues setmanes a Sabadell. “Jo soc tant consumidor cultural com aficionat al futbol, i sé que no tothom és així, però molta gent que vingui sí que buscarà aquest tipus de visites extra”, assegura.

Efecte econòmic:Bones expectatives i optimisme entre els restauradors

Des de la Cambra de Comerç, el seu president, Ramon Alberich, assegura que el benefici immediat de l’ascens a Segona A és la imatge: “Es reforçarà la marca Sabadell, tot el seguiment mediàtic que té la competició a nivell estatal farà que estiguem presents setmana rere setmana als mitjans, i això aportarà rellevància”, apunta.

És per això que considera que la ciutat haurà de fer la seva aportació en matèria econòmica i de suport per ajudar-lo a consolidar-se en la categoria, donat que al marge del benefici que pugui percebre el club per ingressos com els derivats dels drets televisius, li caldrà també una empenta: “Tindran necessitats diferents a les d’ara, i el que hem de fer els sabadellenc és participar més en la vida del Centre d’Esports, una cosa que també va associada en l’afiliació de nous socis”, detalla Alberich.

Un altre dels aspectes rellevants és l’impacte que pot tenir l’ascens per als hotels de la ciutat, en el moment en què es puguin tornar a omplir els estadis, donat que es preveu l’arribada de seguidors dels equips visitants: “Per pocs que siguin, aquestes persones generen activitat a la ciutat”, apunta. També els bars de la localitat en sortiran beneficiats. “Pot donar ales i vida”, reconeix el president del Gremi d’Hostaleria, Jordi Roca.

És per això que en aquest aspecte, i amb la previsió que durant la propera temporada puguin obrir els bars de manera regular, considera que l’ascens suposara com si a Sabadell “li hagués tocat la loteria”, donat que la retransmissió dels partits farà que, sobretot pel que fa als xocs on el conjunt arlequinat s’hagi de desplaçar, molts sabadellencs optin per baixar al bar a veure el partit amb els amics.

Des del Banc Sabadell, Xavier Comerma —Director Territorial de Catalunya— sosté que l’històric ascens del Centre d’Esports “és un èxit esportiu que se suma a la llarga història del club i l’assoliment d’un objectiu que l’entitat perseguia des de fa uns anys, amb el mèrit afegit d’haver-lo aconseguit en un any especialment complicat”. En la mateixa línia, Comerma, sabadellenc de naixement, destaca la importància del retorn a la Segona Divisió: “És una passa molt important per a la consolidació del projecte esportiu que encapçala amb tanta il·lusió el Consell d’Administració que presideix Esteve Calzada i el retorn del Centre d’Esports Sabadell a la categoria que l’hauria de portar, en un termini no molt llarg, a la Primera Divisió”, diu.

“Com a un dels patrocinadors de l’equip, al Banc Sabadell n’estem doblement contents i orgullosos.”, afegeix, amb optimisme. Preguntat sobre l’impacte que pot suposar per a la ciutat, Comerma comenta que per a Sabadell és una fi ta molt destacable: “Perquè per a una ciutat de tradició i passió futbolística com la nostra suposa unes dosis d’il·lusió i d’optimisme molt necessàries per a la moral col·lectiva en aquest temps tan complex que ens està tocant viure. I també serà una bona contribució a la seva projecció exterior”.

D’altra banda, Arnau Bonada, president de Xarxa Onion, destaca que aquest ascens permetrà al Centre d’Esports “ser sostenible econòmicament”. Un fet molt important que ha de tenir suport de la resta de la ciutat: “M’agradaria que la gent es bolqués amb l’equip. I més a Sabadell, on hi ha molta passió pel futbol”. Sobre l’impacte econòmic Bonada reflexiona sobre la importància de crear una anella de restauració i/o comercial a la Nova Creu Alta: “Seria una bona manera de regenerar l’entorn de l’estadi, amb nous llocs de treball i com a reclam per atraure més espectadors”, finalitza.

Efecte esportiu:Un nou horitzó per a l’esport i el conjunt de la ciutat

L’ascens donarà una notorietat al Centre d’Esports que vindrà de la mà dels drets televisius, que li permetran fer més visibles no només l’entitat, sinó també la ciutat. Ara bé, és important saber qui són per evitar mals majors. Així ho veu Marc Miró, cofundador de Line Sports and Entertainment i expert en màrqueting esportiu.

“Cal que entenguin qui són realment i anar sense complexes cap aquesta direcció, sense perdre el nord i sabent fins on hem d’anar”, explica. És per això que aconsella saber a quin tipus de patrocini pot aspirar, però també saber teixir xarxa amb les entitats esportives de la ciutat i fins i tot de l’àmbit proper per crear sinergies. “S’ha d’erigir com una cosa que s’associa a l’èxit”, diu, i això implica que els equips esportius de l’entorn proper el vegin com un referent i s’hi vulguin vincular, però també que deixi un llegat per a la ciutat perquè aquesta també se’n pugui beneficiar:

“El Centre d’Esports ha d’ajudar a redefinir la identitat de Sabadell, ara totes les ciutats s’assemblen, i tenir un referent diferencial com un equip de futbol a Segona pot permetre a impulsar la imatge del municipi”, afegeix. Com és lògic, aquest històric ascens també té impacte a Catalunya. Sobre aquest aspecte, s’hi pronuncia Gerard Figueras, secretari de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, assegurant que “el Centre d’Esports Sabadell es converteix, des de diumenge al vespre, en un referent en futbol del país.

A més, el club marca el camí a seguir per molts d’altres equips: és possible aspirar a les categories del futbol professional!”, assegurava Figueras. En la mateixa línia, detalla que aquesta fita “ens ha de servir per anar situant-nos, de mica en mica, allà on ens toca. És una magnífica notícia per l’esport del país i entre tots ens hem de preocupar que això no es quedi aquí. A mitjà termini, que es mantingui però a llarg termini que pugui fer el salt”, comentava amb optimisme.

D’altra banda, el secretari assegura que més enllà de l’impacte esportiu també hi haurà un impacte en la promoció de la ciutat: “Ara, el Centre d’Esports passa a formar part del circuit de la segona categoria del futbol estatal. i això és una promoció de Sabadell que poques coses el poden proporcionar”. Per últim, vol llençar un missatge a la ciutat: “És important que empreses privades donin suport i s’associïn al club de la ciutat, a un club d’èxit. I no només per una temporada, per d’aquesta manera ajudar a transformar la ciutat i donar continuïtat al projecte iniciat per Esteve Calzada, que tal com s’ha demostrat, l’avala la gestió ben feta”, finalitza.

Qui també es pronuncia al respecte és Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC): “Ens hem de sentir orgullós, que el Centre d’Esports Sabadell torni aquesta categoria tant important com és la Segona Divisió”, afirma.

Un èxit que podria situar, sempre en funció del play-off d’ascens que ha de disputar el Girona FC, en un dels tres representants, juntament amb el RCD Espanyol, del futbol català a la categoria de plata: “Hem de celebrar que un dels equips amb més tradició de Catalunya ha tornat a recuperar la força. Seria molt important que de cara l’any vinet pogués fer una bona temporada, per consolidar el projecte i,perquè no, desitjar un ascens a la Primera Divisió”.

Amb aquest equip, ha quedat clar que no hi ha res impossible. Perquè no somiar-hi? Ara, a gaudir de l’anhelada Segona Divisió A, cinc anys després.

