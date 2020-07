Què implica aconseguir l’ascens?

El retorn del Centre d’Esports Sabadell al futbol professional obre un nou escenari a la ciutat. Però també compta amb noves perspectives sobre què implica pujar de categoria:

Retorn al futbol professional

De competir amb 100 equips, repartits en grups i subgrups, com serà a partir de la pròxima temporada la Segona Divisió B, el Centre d’Esports passarà a competir en un únic grup de 22 equips. Els rivals passen a ser d’arreu de l’estat espanyol, a diferència del que havia succeït fins ara on només eren de la Comunitat Valenciana, Aragó, Catalunya, Andorra o les Illes Balears.

Retribucions jugadors

El SMI serà de 80.000 euros anuals i tots els jugadors seran professionals. No hi haurà el topall de les set fitxes sub-23.

Drets televisius

El club rebrà una injecció econòmica, que podria oscil·lar entre els 5 i 6 milions d’euros. Queda per saber, però, quina serà la quantitat exacta. I més davant l’escenari de la Covid-19. D’altra banda, un dels avantatges serà l’oportunitat de veure tots els partits del Centre d’Esports Sabadell a través de Movistar+. A la Segona B, comptats són els partits a domicili que es poden seguir en directe.

Professionalització

Amb l’ascens a la categoria de plata, la professionalització del club serà del 100%. Totes les àrees del club (com ara serveis mèdics, comunicació o màrqueting), s’hauràn de reformular o comptar amb noves incorporacions davant el nou escenari.

Infraestructures

El retorn a la Segona Divisió implicarà, amb tota probabilitat, acabar d’adaptar la Nova Creu Alta a la categoria. Anys enrere, i amb motiu de l’ascens a Ipurua (2011), es van canviar els torns d’entrada a l’estadi. Ara, i sempre en funció dels criteris de la RFEF i La Liga, hi hauria la possibilitat que el CE Sabadell es veiés obligat, per exemple, a canviar el marcador per un d’electrònic així com reforçar la seguretat a l’estadi, entre altres.

