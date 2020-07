Virolet, Arraona i Narcisa Freixas, tres dels projectes pendents d’Educació

D’entre les actuacions que el Departament d’Educació ha reconegut que durà a terme a la comarca a partir del curs vinent, i que ja compten amb disponibilitat pressupostària, n’hi ha dues a Sabadell. Són notícies celebrades per l’escola Virolet i l’institut Arraona, tots dos centres educatius de Can Llong que van acompanyats de llargues reivindicacions veïnals. Són el principal focus de barracons de la ciutat, més d’un miler d’alumnes hi estudien.

El coronavirus, en principi, no alterarà els terminis de construcció de l’escola Virolet, l’edifici de la qual està pressupostat en 5,9 milions d’euros i hauria d’estar enllestit l’any 2022. És l’única escola de primària a la ciutat formada íntegrament per barracons. Aquest any ha acabat la primera promoció que ha estudiat tots els cursos escolars en mòduls prefabricats. Segons explica el director del centre, David Lobo, es manté la previsió que les obres comencin aquest mateix 2020, després que el termini per presentar-se al concurs per a la construcció vencés a principis de juliol.

“Potser hi ha un petit desfalc d’algun mes per culpa del confinament, però les dates es mantenen”, aclareix. La durada de les obres està fixada en un any i nou mesos. Aquest darrer curs hi han estudiat 512 alumnes, en uns barracons que empetiteixen el pati i que anul·len alguns espais comuns que en altres centres educatius semblen imprescindibles: l’aula d’informàtica o, per exemple, el gimnàs.

“Tenint els diners i la licitació, ja és el final del túnel”, considera Lobo. Paral·lelament, la data per a la finalització de l’institut Arraona continua fixada per al 2023. La construcció de l’edifici, tot i que està pressupostat en 8 milions d’euros, no ha sortit a concurs.

Publicitat

Sense pressupost per al nou Narcisa Freixas, encara

El fet d’estudiar en barracons ha generat problemes als centres. A l’escola Virolet, per exemple, quan cursos enrere es van ampliar els mòduls prefabricats, la xarxa d’Internet no hi arribava. L’institut Narcisa Freixas i Cruells és un dels altres centres que està format per barracons completament. Durant aquest curs ha estat mig any sense connexió a la xarxa elèctrica, a més d’haver patit problemes de connexió a Internet.

El setembre, el Narcisa Freixas creixerà un curs: de ser 62 alumnes passaran a ser-ne 122, ja que els de primer d’ESO passen a segon i hi entra una promoció nova. Per acollir-la, es construiran dos mòduls més. Així es mantindran les instal·lacions fins que els alumnes que van començar l’any passat primer d’ESO arribin a batxillerat. És a dir, fins d’aquí a tres anys, com a mínim. Aleshores, es necessitarà un edifici nou, ja que als barracons “quatre promocions hi caben justes, però cinc serien massa”, apunta la directora, Gemma Puig. El projecte per a començar a construir un edifici per al Narcisa Freixas, però, encara no compta amb un pressupost.

Publicitat