Diversos alcaldes vallesans demanen a la Generalitat que reconsideri el tancament de les targetes moneder

Diversos alcaldes del Vallès Occidental, així com de l'àrea propera a Barcelona i la mateixa alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, han demanat per carta a la Generalitat que reconsideri el tancament de les targetes moneder vinculades a les beques menjador. Segons expliquen en un text adreçada als consellers Josep Bargalló i Chakir El Homrani, una instrucció de la Generalitat als consells comarcals i al Consorci d'Educació de Barcelona ordena tancar aquestes targetes a dia 31 de juliol.

Davant d'això, els alcaldes lamenten assabentar-se'n a través d'una instrucció i exigeixen que es reconsideri la decisió de finalitzar els ajuts alimentaris a través d'aquestes targetes durant totes les vacances escolars. En la missiva, apunten que és un "greu incompliment d'un compromís amb els drets fonamentals dels infants més vulnerables".

En concret, recorden que el Parlament va aprovar per unanimitat una moció que comprometia a "donar cobertura als ajuts alimentaris per a menors vulnerables, durant els mesos no lectius de l'estiu del 2020 [...] per garantir que l'alumnat en risc d'exclusió social tingui cobertes les necessitats alimentàries, amb el manteniment de les targetes moneder o altres fórmules".

D'altra banda, asseguren que els ajuntaments han reforçat i seguiran reforçant les seves línies d'ajuts a través dels serveis socials municipals. "Des dels municipis tenim clar que la pobresa infantil i el dret a l'alimentació han de passar per davant de qualsevol altra prioritat", destaquen.

Per això, continuen, demanen a la Generalitat "que faci la seva part" i disposi dels fons d'emergència de la covid i altres recursos.

Abans de la pandèmia, afirmen, la taxa de pobresa infantil a Catalunya ja era del 31% i s'estima que a finals d'any s'enfili fins al 34,6% d'acord amb un informe de Save the Children.

A més de l'alcadessa de Barcelona, signen la carta els alcaldes i alcaldesses de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei i Montcada i Reixac.

