Diverses brigades de neteja s’encarreguen de recollir les deixalles abandonades

L’Ajuntament té derivada en l’entitat CIPO la neteja de l’entorn natural de la ciutat, àmbit que inclou el riu Ripoll, els espais que es troben al llarg del curs al seu pas per la ciutat i també el Rodal. “Les ADF també ajuden per donar suport en moments puntuals, donat que en els darrers mesos hem detectat un increment d’actes incívics d’aquestes característiques a l’entorn natural”, detalla la regidora Mar Molina.

Actualment es compta amb cinc brigades de tres persones cadascuna. Cada matí, de dilluns a divendres, repassen tot l’entorn natural. Amb tot, es treballa amb la previsió que el consistori elevi l’aportació econòmica i així es pugui arribar a les set brigades -segons detalla Molina-, donat que amb els efectius actuals i l’activitat que hi ha a la zona després del confinament “no es dona a l’abast”.

L’entitat s’encarrega de vetllar perquè els espais estiguin nets. Les sopreses, però, arriben els dilluns. “Durant la setmana es va treballant a tota la zona, però després del cap de setmana és quan ens trobem tot de brutícia, molts cops de persones que fan celebracions i després no recullen les deixalles”, explica Xavier Martínez, director de CIPO.

Un exemple és el del passat cap de setmana, on a Sant Vicenç de Junqueres va aparèixer una taula plena de brossa de tot tipus. Tot fa pensar que una festa amb molts participants va acabar sense que ningú tingués assignada la responsabilitat de fer retornar la imatge original a la taula de pícnic instal·lada de manera fixa en aquest espai. Dilluns, els membres de l’equip de neteja van trobar-se l’estampa i van procedir a recollir totes les restes abandonades, invertint-hi un temps que es podria haver destinat a altres tasques de manteniment.

Més actes vandàlics

A banda de l’increment de deixalles identificades a les zones de lleure, també han detectat un augment de la runa abocada de manera il·legal. Igualment, s’han incrementat altres tipologies d’actes incívics, com l’abandonament de mobles en ple entorn rural.

El que més sorprèn, però, és que hi ha qui fins i tot ha optat per accedir a espais reservats, encara que això suposi malmetre elements de contenció: “Ens hem arribat a trobar que alguns dels camins que estan tancats amb cadenes o cables d’acer gruixut per evitar el trànsit de vehicles no autoritzats, algú els ha serrat per accedir-hi amb cotxes particulars”, conclou Martínez.

Pel que fa al riu en si, el seu manteniment i conservació depèn directament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Fonts de l’ens han detallat que no s’han detectat més residus en el Ripoll al seu pas per Sabadell que en altres aqüífers del país en les darreres setmanes, si bé s’està a sobre, juntament amb les administracions locals, per detectar increments puntuals de brutícia i actuar de la manera més àgil possible.

