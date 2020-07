El personatge: els sabadellencs es preparen per l'onada de calor

Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT per onada de calor davant la previsió de temperatures "extremes" els propers tres dies. El Departament de Salut ha posat en fase 2 el pla d'actuació per prevenir els efectes sobre la salut. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dijous s'inicia un episodi de temperatures màximes extremes.

Davant aquest panorama, tres sabadellencs ens revelen com preveuen esquivar l'onada de calor en un context on es recomana evitar les aglomeracions i la mobilitat.

Cristian Ramírez: “Aniré a la Mola per no passar calor”

El Cristian no té gaire clar quan es desfarà de la seva equipació arlequinada, perquè l’emoció per veure el seu equip ascendir de nou trigarà dies en marxar. Tard o d’hora, però, reconeix que haurà de deixar de vestir-se amb els colors del Sabadell. Com a mínim, quan surti a passejar a la Mola o es capbussi a la Bassa.

Aquests són els seus dos plans per combatre l’onada de calor que tot just arriba avui. “La Mola a la tarda ja és més fresca. I si arribes al cim de nit... necessites posar-te jaqueta!”, diu. Així, el Cristian preveu fer també una mica d’exercici.

I com a joia de la corona d’aquest estiu, la Bassa: “Amb amics o amb la família, però vull gaudir d’aquest estiu al cent per cent”. De moment, el seu estiu comença molt bé: l’ascens marca un bon inici.

Javier Cánovas: “Prefereixo sortir a la nit i refugiar-me del sol durant el dia”

Sense previsió de fer viatges internacionals per la incertesa de perdre els vols davant un nou confinament, el Javier ha decidit optar pels plans que feia quan era jovenet: sortir de nit a prendre alguna cosa amb els amics, però fins no molt tard; fer esport per alliberar tensions; i refugiar-se del sol durant el dia, sota la màgia d’un bon aire condicionat.

Quan surt, ho fa amb precaucions i amb el mateix grup d’amics de sempre per evitar el contacte amb més gent. I res d’anar a buscar l’oci gastronòmic de Barcelona. Es queda a Sabadell: “Tenim de tot!”. És assidu de la Capella de Can Gambús, un bar a l’aire lliure que “t’aparta del bullici urbà de la ciutat”. Però qualsevol terrassa és bona per gaudir-la amb els amics.

Del que no gaudirà aquest estiu és de l’adrenalina del Furius Baco ni de l’estrès previ d’agafar un vol.

Juan Cobos: “He muntat una piscina a casa”

És un amant d’anar de cala a cala cada estiu per redescobrir Catalunya, però va amb tanta precaució que ara evita sovintejar-les. D’anar-hi cada dia d’estiu ha passat a visitar-les només un parell de cops al mes. En Juan té la solució ideal: ha muntat una piscina inflable a un racó exterior de casa per poder posar els peus en remull. “No és gaire, però així em puc refrescar!”, expressa.

Quan li ve de gust submergir-se en la profunditat, agafa el cotxe fins al Club Natació de Sabadell: “És una alternativa a la platja”. Amb l’avantatge que no marxa a casa amb sorra fins a les celles.

