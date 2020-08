Una dona, ferida greu en patir un accident amb un camió a Sabadell

Una dona va ingressar dissabte a l'hospital en estat greu després de patir un accident al barri de Cifuentes. Els fets van passar a l'alçada del número 430 de la carretera de Terrassa.

Segons informa la Policia Municipal, la dona conduïa una furgoneta quan, per causes que no han trascendit, va xocar contra un camió. Aquest segon vehicle estava estacionat al carrer.

Fins el lloc s'hi va desplaçar una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va dur la dona, de 53 anys, a l'hospital de Terrassa, on hi va ingressar amb pronòstic greu. Concretament, presentava importants lesions a les cames.

A més dels sanitaris, també van intervenir en aquest succés dues dotacions dels bombers, una altra ambulància del SEM i tres dotacions de la Policia Municipal.

