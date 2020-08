Els jutjats de Sabadell investigaran de nou el crim d'Helena Jubany

19 anys després del crim, 15 anys des de la paràlisi judicial, la justícia reobre el cas de l'assassinat d'Helena Jubany. El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha ordenat la reobertura de les diligències del cas, tal com reclamava la família. S'investigarà Santi Laiglesia, sobre qui recauen sospites per la responsabilitat de la mort de la jove, assassinada l'any 2001. Tant la família de Jubany, com la de l'acusada Montserrat Careta, i la mateixa Fiscalia havien reclamat reobrir la investigació, que es va arxivar de forma provisional l'any 2005 davant els "indicis insuficients de criminalitat" sobre els presumptes implicats.

Els jutjats de Sabadell reobren la causa amb la intenció d'esclarir els fets. El magistrat considera que cal centrar la investigació en el principal sospitós i a banda també demana la compareixença de diversos testimonis. La família de la víctima considera que en la primera instrucció es van cometre errors que van deixar l'assassinat sense resposta.

El passat juliol, els Jubany van presentar noves proves amb l'objectiu de reobrir el cas i trobar un culpable abans que el delicte prescrigui un cop faci 20 anys del crim. Van posar el focus en Santi Laiglesia mentre que, per contra, va decidir no emprendre accions legals contra una altra de les que van ser sospitoses, Ana Echaguibel. Segons l'advocat de la família, hi ha indicis suficients per "enderrocar" les coartades dels principals sospitosos i les declaracions de la investigació inicial. “Aportem indicis, proves que qüestionen les coartades del principal sospitós”, va dir sobre Laiglesia.

“Cal justícia perquè se sàpiga tota la veritat sobre el crim”, assenyalava Joan Jubany, germà de la víctima, en una entrevista recent per a aquest diari, en què va assegurar que quedaven "molts fils per estirar" davant del crim de l'Helena.

Una incògnita de dues dècades

Jubany va aparèixer morta la matinada del 2 de desembre del 2001, després de dos dies desaparegudam en un cel obert del carrer de Calvet Estrella (Eixample). El seu cos va ser llençat des d'un terrat, parcialment nu i ple de cremades. Abans de precipar-se, es trobava en semicoma: el seu cos contenia alcohol i tres tipus de sedants que la van deixar totalment inconscient, segons l’autòpsia.

Sis mesos després del crim, els jutjats de Sabadell van enviar a presó provisional Montserrat Careta com a presumpta responsable de l’homicidi i Echaguibel, com a còmplice. Ambdues eren membres de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). Careta, però, es va suïcidar a la presó i en una carta va reafirmar la seva innocència. Amb Careta morta, la justícia va considerar que els altres dos imputats –Echaguibel i la parella sentimental de Careta, Santiago Laiglesia– no reunien proves suficients per imputar-los el crim. La família de Jubany sempre ha defensat que Careta no va poder matar l'Helena sola, com ho atribuïen els indicis inicials.

