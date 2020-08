Marta Farrés: "No ens podem relaxar"

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, demana a la ciutadania que no es “relaxi” després que s’hagi registrat un increment dels casos positius de Covid-19 a la ciutat. Farrés ha ofert una roda de premsa telemàtica just a les portes de la campanya conjunta del Departament de Salut i els ajuntament de Sabadell, Terrassa i Ripollet per fer proves PCR a la població.

A Sabadell es preveu fer un total de 3.000 proves entre dijous i dissabte amb dues carpes instal·lades a la plaça Picasso i a la de Les Termes, al sud de la ciutat. Segons ha detallat l'alcaldessa, aquesta és una zona on és més complicat trobar una traçabilitat, donat que els casos positius registrats a dia d’avui són més dispersos.

Les dues carpes s’obriran al públic del dijous 6 d’agost al dissabte 8, de 9.30 a 13 h i de 17 a 21 h. “És un bon punt de partida per intentar tenir traçabilitats i veure si es poden reconduir les dades, no és per generar alarma, però cal actuar per no anar a més”, ha detallat l’alcaldessa.

D’aquesta manera, es preveu fer proves PCR a tanta gent asimptomàtica com sigui possible, motiu pel qual es fa una crida als veïns dels barris del sud. Un cop fetes, es preveu que cada dues hores es traslladin als laboratoris, i en cas que es detectin casos positius es posarà en marxa el sistema de rastreig.

Als barris de nord, on també han repuntat els casos detectats, són “més fàcils de seguir”, i per aquest motiu ara per ara no es preveu instal·lar carpes en aquests barris. A més, s’ha optat per incrementar l’activitat d’educadors a peu de carrer, dur a terme un reforç policial i aliar-se amb la Creu Roja per conscienciar de les mesures sanitàries que cal dur a terme.

Pel que fa als bars i restaurants, ara mateix no preveuen ordenar, a priori, un tancament avançat, com sí que ha fet la veïna ciutat de Terrassa. “Ho estem valorant i ho tenim a sobre de la taula, cada dia monitoritzo les dades de la policia, estem interposat multes i vigilant, no descartem altres mesures, creiem que si ara duem a terme aquestes accions podrem veure els resultats, però si no ens en sortim, no descartem aplicar més mesures”, ha advertit.

Amb tot, Sabadell espera reverir la corba que s'ha accentuat en els darrers dies, i que fa que a dia d'avui hi hagi hospitalitzades per coronavirus al Parc Taulí un total de 22 persone,s 4 d'elles a l'UCI.

