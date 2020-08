Sabadell, a la cua del reciclatge comarcal

[Per Guillem Plans i Albert Segura]

Les fites en matèria de recollida selectiva queden molt lluny per a la ciutat. Sabadell només recicla el 35,07% de tota la quantitat de brossa que genera, mentre que el percentatge idoni al qual hauria d’arribar aquest 2020, segons la Unió Europea, és un inabastable 50%.

L’objectiu comarcal, encara més complicat d’assolir, és del 60%. A més, l’alteració dels hàbits i el consum de la població durant els mesos de confinament han fet augmentar la generació de residus en un 2,4% més respecte al 2019, la qual cosa encara fa més difícil millorar les xifres.

“Estem satisfets perquè no només per primer cop hem assolit una xifra del 41% de recollida selectiva, sinó que també la tendència és a l’alça respecte els anys anteriors”, detalla el president del Consorci de Residus del Vallès Occidental i alcalde de Matadepera, Nil López. De fet, al 2017, el volum d’elements reciclats suposava el 36,2% i al 2018 del 38,5%; fet que suposa un increment exponencial de gairebé un 3% en un sol any.

Sabadell, feina per fer

La ciutat de Sabadell és a la cua del Vallès Occidental en reciclatge, i s’obtenen valors molt menors que a Terrassa; on reciclaven un 33% de la brossa el 2011, una dada que ha anat creixent fins que l’any passat va arribar a un 39,73%. A Sabadell, encara que en els darrers períodes s’ha remuntat la tendència negativa, fa 9 anys es reciclava més que ara, un 35,47%. Respecte del 2018, en conjunt, s’ha augmentat a la ciutat un 2% en la línia d’altres poblacions amb similars nivells de selectiva.

Les dades no són molt diferents a municipis amb una distribució geogràfica i demogràfica similar. Així, si bé a Barcelona (37,6%) es recicla més que a Sabadell, la capital vallesana està molt per sobre de municipis amb una població semblant, com Badalona (30,4%) o l’Hospitalet de Llobregat (25,1%).

Una de les assignatures pendents, en la qual la capital vallesana també cueja comparat amb els seus veïns de la resta de la comarca, és la matèria orgànica. El Consorci de Residus del Vallès Occidental ha establert l’objectiu que cada habitant recicli 75 quilos de compostatge cada any, i en aquests moments, la mitjana a la ciutat és de 24 quilos.

Des de Sabadell, el consistori admet que els nivells de recollida selectiva són baixos.

Porta a porta i xips

El que sí que està clar és que la manera de conscienciar la població que cal reciclar és anar, pràcticament, a picar el timbre de casa seva. És el que ja des de fa anys duen a terme municipis d’arreu de Catalunya, com és el cas de Tona (Osona), un dels primers en implantar el sistema de recollida porta a porta i que molts bons resultats ha donat pel que fa a la separació de les deixalles.

A la comarca vallesana, l’exemple a seguir és el de Matadepera, on s’ha assolit una taxa de reciclatge del 92,07%, però també Palau-solità i Plegamans, que registra un 75,01%, o Vacarisses, amb un 82,95%. “Aquest any preveiem implantar el sistema també a Ullastrell, i de cara al 2021 a Sentmenat, Polinyà i Sant Llorenç Savall, i esperem que de cara a finals d’aquell any, a tots els municipis de menor mida de la comarca”, apunta López.

A Sabadell, però,la implantació d’aquest sistema és una tasca complicada pel seu volum d’habitants. “Es podria fer una prova del porta a porta en barris com Castellarnau, que té una gran quantitat de cases unifamiliars”, assegura el president del Consorci de Residus, tot recordant, però, que des de l’organisme únicament assessoren els ajuntaments, que són els encarregats de decidir els sistemes a implantar. Sí que es podrien implantar altres sistemes de control com ara la implantació de xips als contenidors.

Es tracta d’un mecanisme que fa que només es puguin obrir, per exemple, un dia a la setmana, de manera que només es pugui llançar el contingut que toca en un dia concret. “Alguns municipis del Bages ja tenen aquest sistema implantat i, en comunitats com el País Basc o Navarra, funciona molt bé. A la llarga és com si es tractés d’un sistema com el porta a porta”, apunta López. Els càlculs estimats apunten que es pot arribar a guanyar en la taxa total d’elements reciclats, arribant a registres d’entre el 75 i el 80% del total.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sabadell està valorant aquest i altres sistemes de recollida que poden assegurar aconseguir els nivell de selectiva que demana Europa en els propers anys.

