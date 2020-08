Reciclar avui, viure bé demà

Sabadell és a la cua en els índexs de reciclatge de la comarca. A la nostra ciutat, només es recicla un 35% de la brossa que es genera, per sota de la mitjana comarcal (41%) i molt lluny dels objectius marcats per la Unió Europea (50%). Es pot parlar del 35% que es recicla o del 65% que no es recicla.

Tones i tones de deixalles que no tenen una segona vida i que no poden contribuir a mantenir un entorn sostenible per a tothom. Entre les causes, segons assenyala el president del Consorci de Residus del Vallès, es troben les administracions, que han d’implementar noves tecnologies i models.

Alternatives com la implantació de xips intel·ligents als contenidors és una opció més factible que el porta a porta per una ciutat com Sabadell i forçaria el reciclatge. A banda del paper de les institucions i dels seus responsables, hem de ser autocrítics i reconèixer que cal més conscienciació entre la ciutadania.

En aquests darrers mesos, afectats per la Covid-19, han aparegut nous tipus de residus i en termes generals s’ha generat més brossa a la comarca (+2,4%). No hem de perdre de vista la protecció del medi ambient, per molt difícil que sigui el context. Reciclar avui vol dir viure bé demà.

