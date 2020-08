Tret de sortida "exitós" a la programació dels cinc Espais Joves a l'agost

Ahir s'inaugurava la programació que els cinc Espais Joves de Sabadell portaran a terme, per primer cop, també al mes d'agost. Si bé era un paquet d'activitats que es reservava al mes de juliol, enguany s'ha ampliat fins a l'agost com a punt clau inclós en els plans de contingència post confinament.

"El confinament ha estat un cop dur especialment pels joves adolescents, per això pensem que la continuitat d'aquest programa era clau per sociabilitzar dins de les mesures recomenades", ha apuntat Marta Morell, alcaldessa accidental, que ha titllat com a "molt exitosa" la resposta del jovent.

Les activitats, relacionades amb les arts o els esports, s'han dividit en diversos grups per respectar les mesures recomanades per les autoritats sanitàries i han aconseguit copsar el 100% de l'aforament permès. "Estem contentes, és una bona resposta", insisteix Morell. Les activitats, a més, es fan en horari de matí i de tardes.

La programació d’activitats es mantindrà fins el divendres 4 de setembre, on s'oferirà, a qui ho necessiti, suport emocional. Està previst que les activitats també se celebrin en altres equipaments municipals, com centres cívics, la pista de Can Puiggener o la pista vermella al barri de Merinals.

Durant l’estat d’alarma, els cinc espais joves –Can Rull, Can Deu, Can Puiggener, Torre-romeu i la Creu de Barberà– han ofert activitats a través de les xarxes socials i plataformes online que els han permès oferir recursos i accions de suport als joves.

