VÍDEO: L'Ajuntament investigarà una actuació policial per unes imatges que mostren un agent donant una puntada de peu a un noi

L'Ajuntament de Sabadell investigarà l'actuació de la Policia Municipal arran d'unes imatges que mostren un agent donant una puntada de peu a un noi en un botellon. En les imatges, que ha difós el digital El Caso, es mostra un llançament d'ampolles i cops de porra de la Policia Municipal en un pati interior del barri de Can Rull.

En el vídeo es veu un agent de la cos local de policia donant una puntada de peu a un dels joves que es nega a ser identificat. Prèviament, però, el jove havia arrencat el número d'identificació al policial a l'agent.

Publicitat

A partir de la puntada comença una batussa on es calcula que hi va participar mig centenar de persones, entre nois i agents. Tot plegat i va acabar amb la detenció del noi, de 19 anys. Just en aquell moment es va llançar una ampolla de vidre contra els agents.

En el moment de la detenció també es va identificar tres joves.

Publicitat