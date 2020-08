Sabadell podrà gastar més el 2020 i el 2021, però sota noves condicions de l’Estat

5.000 milions d’euros a fons perdut per als ajuntaments a canvi dels superàvits. Un acord entre el govern de l’Estat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies permetrà a ciutats amb romanents positius, com Sabadell, disposar d’un conjunt total de 2.000 milions (2020) i 3.000 milions (2021) per poder gastar en polítiques públiques. A canvi, el govern central es quedarà a disposició dels romanents, que es retornaran en deu anys a partir del 2022. D’aquesta manera, Sabadell podrà gastar més, però a costa dels estalvis municipals.

L’acord a nivell espanyol ja ha aterrat a l’Ajuntament de Sabadell, que estudiarà la disposició extraordinària de diners de cara a l’inici de curs, segons exposen fonts municipals. A Madrid caldrà ara traduir el pacte en un nou marc legislatiu.

A qui afecta i com?

El pacte entre l’entitat municipalista i l’executiu espanyol només inclou els municipis que tinguin un romanent positiu. Per tant, els ajuntaments que es trobin en negatiu quedaran exclosos. No és el cas de Sabadell, que té diners al banc després de diversos anys tancant amb superàvit.

I en què es podran gastar els diners? La proposta de la Federació Espanyola de Municipis és utilitzar les partides extraordinàries per qüestions relacionades amb la mobilitat sostenible, l’agenda urbana, afers de proximitat i la cultura. De la mateixa manera, es preveu un fons extraordinari de 275 milions d’euros per rescatar els serveis de transport públic municipals. TUS tenia ja, a principis de juny, un dèficit d’1,4 milions d’euros per la caiguda d’usuaris.

