Fem-nos el test

No són dies difícils, com al març o a l’abril, però tampoc estem en la bona situació del juny quan parlem de la Covid-19. El Departament de Salut n’és plenament conscient i per això instal·la a partir d’avui carpes a les places de les Termes i de Picasso per realitzar una campanya intensiva –que no massiva– i així detectar fins i tot els contagis en persones que han desenvolupat el virus de forma asimptomàtica.

Les autoritats sanitàries demanen la col·laboració ciutadana perquè es facin el test PCR. I també ho demana el sentit comú i la consciència col·lectiva. Ho demana el futur de la nostra ciutat. Ara que encara hi som a temps, que tenim a les nostres mans poder aturar el virus i evitar mesures més dures, no podem córrer més riscos innecessaris.

Tots tenim el llarg confinament ben present i tots hem patit les repercussions sanitàries, socials i econòmiques. Tancar-ho tot, com limitar les nostres llibertats, seria un cop dur amb conseqüències inesperades.

És el deure de tots els ciutadans de Sabadell respondre a la crida de les autoritats sanitàries. Som una ciutat cívica, oberta i cosmopolita. Som una ciutat de gent que sap on ha de ser quan toca. Demostrem-ho, una vegada més.

