Pròxima estació: Aeroport de El Prat

Aquests dies s'està parlant molt del Pla de Mobilitat del Vallès i les al·legacions que les diferents administracions i entitats estan presentant per tal de poder tenir unes infraestructures i una mobilitat a l’alçada del que la nostra comarca, per situació, per demografia i per activitat econòmica mereix.

Volem aprofitar aquest article per felicitar-nos, en primer lloc, per l’acord històric entre Sabadell i Terrassa, per anar de la mà en la reclamació de les millores que ambdues ciutats necessiten. Passar de viure d’esquenes a mirar juntes endavant permetrà beneficis tangibles pels ciutadans i ciutadanes Sabadell.

La configuració de la Ronda Nord, necessària per alliberar trànsit de la nostra ciutat, la reconversió de l’N-150 per a fer-la una via digne i adaptada per la mobilitat no només per vehicles sinó també per bicicletes, o la reclamació conjunta per a que la R4 arribi a l’aeroport, suposen fites pel futur de la nostra mobilitat.

Les institucions i el teixit econòmic estan demanant l’impuls definitiu per a que la nostra comarca no perdi el tren, mai millor dit, del futur de la mobilitat a Catalunya.

En aquest sentit, cal recordar que l’opció del ramal de Rodalies per arribar a l’aeroport del Prat és una opció que permetria a la nostra comarca, i a Sabadell, guanyar competitivitat i continuar treballant per a ser un actor emergent en les ciutats mitjanes d’Espanya.

I així s’ha demanat per agents i ajuntaments a la Generalitat: la connexió amb El Prat ha de ser una actuació prioritària per tenir un vincle directe amb un dels aeroports més potents del món.

Vam llegir amb atenció l’article en aquest diari signat per dos diputats d’ERC on, reconeixent que la comarca veïna, el Vallès Oriental, ja té la seva connexió amb l’aeroport via l’R2, la nostra comarca, hauria d’esperar a un futurible projecte de connexió amb l’aeroport via llançadora FGC (projecte fet per Barcelona i pensat per Barcelona) en comptes de perllongar l’R4 existent fins el ramal que el ministeri ja està construint.

Ja se sap, en qualsevol debat sempre es té a mà que a Espanya es fan sempre les coses malament i “aquí ho faríem millor”, i com que Renfe és de l’Estat...

El cas és que, mentre clàssics al marge, la possibilitat de tenir una freqüència de trens cada 7 minuts connectats amb les terminals 1 i 2 del Prat, és una possibilitat real allargant l’R4 fins l’aeroport. L’alternativa és tenir una llançadora d’FGC entre el centre de Barcelona i les terminals, amb una freqüència prevista de 15 minuts i amb un servei (i preu) pensat per a turistes. L’opció d’aprofitar la línia existent permetrà als ciutadans i ciutadanes un ús més eficient d’aquesta infraestructura, a la vegada que es van concretant i desenvolupant els compromisos de l’Estat amb la millora del servei ferroviari, com ara la projectada ròtula de la Torrassa, o la mateixa construcció del ramal a les terminals de l’aeroport. Es tracta també de tenir una connexió pensada no en el turista que ve a Barcelona, sinó en les desenes de milers d’usuaris de rodalies que també el gaudiran i el faran servir.

El compromís dels socialistes amb la mobilitat al Vallès ha estat sempre un compromís ferm. Per això hem treballat per oferir propostes sensates i que solucionin les nostres problemàtiques, a la vegada que permetin el rellançament econòmic d’una comarca, la nostra, amb un potent sector industrial. Propostes que pensin primer en els nostres conciutadans i en el nostre territori.

Per això, amb la tornada a l’alcaldia de Sabadell, l’ajuntament ha tornat a ser un actor escoltat per les diferents administracions i actiu en la recerca de suports a les reivindicacions necessàries pel nostre desenvolupament, després de 4 anys perduts. Infraestructures viàries i ferroviàries, millores als accessos a la ciutat i connexions amb les ciutats veïnes, com Terrassa i Castellar, així com l’aeroport tornen a estar sobre la taula.

Cal posar els interessos dels ciutadans/es als quals servim com a principal element per decidir quin projecte és millor. I en aquest cas, la connexió de l’R4 amb l’aeroport del Prat no té competidor si es mira amb els ulls de la nostra comarca.

