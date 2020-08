Ángel i Edgar continuen i Néstor és el darrer en tancar les renovacions

El capità i el màxim golejador del Centre d’Esports Sabadell durant aquesta temporada passada, continuaran un any més defensant els colors arlequinats. Al llarg de divendres, es va fer oficial la renovació d’Ángel Martínez i Edgar Hernández.

Respecte al migcampista gironí el ‘6’ arlequinat ha estat una de les peces més utilitzades per Antonio Hidalgo al llarg de la temporada, sent un fix a l’onze sempre que les lesions i les sancions li ho han permès. Amb ell, el tècnic tornarà a tenir un pilar al camp i al vestidor en el difícil repte de la Segona Divisió A.

La confiança d’Antonio Hidalgo

L’arribada del tècnic de Canovelles ha estat clau per veure la millor versió de l’atacant gavanenc. Fins aleshores, el rendiment d’Edgar Hernández havia anat en consonància amb el de l’equip, en la seva segona etapa vestint la samarreta arlequinada. Però amb Antonio Hidalgo a la banqueta, el rendiment del pitxitxi ha estat excel·lent: 11 gols, quatre d’ells, de lliure directe. Un registre, el darrer, que esmicola l’aconseguit la temporada 2012-2013 quan vestint la quadribarrada del Sant Andreu en va aconseguir marcar tres.

Preguntat sobre l’enorme efectivitat tant a pilota parada com en jugada, l’espigat davanter ho té clar: no cal buscar-hi gaires explicacions. El gran secret és la confiança que m’ha donat el míster i el Juve”, explica.

La confiança i la compenetració amb Boris Garrós –divuit gols entre ambdós– ha estat decisiva perquè el CE Sabadell pogués arribar a disputar el play-off d’ascens.

D’altra banda, també s'ha anunciat la renovació de l’extrem esquerre Néstor Querol, decisiu a la final del play-off en marcar el definitiu 1 a 2, per completar la darrera peça en el trencaclosques de les renovacions.

Rescindit el contracte d’Aleix Roig

Respecte a les baixes, ahir divendres el Centre d’Esports va fer oficial que rescindia el contracte del jugador Aleix Roig, que d’aquesta manera posa punt final a una discreta etapa a la Nova Creu Alta. Arribat fa tot just una temporada del Girona F.C., una lesió durant la pretemporada va complicar l’adaptació. A més, el bon nivell mostrat al llarg de la temporada al carril esquerre per part de Josu Ozkoidi va ser un hàndicap afegit per disputar-li la titularitat.

