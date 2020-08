Les curses de cotxes i les drogues tornen a Can Roqueta

Drogues i curses il·legals, un altre cop. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal han realitzat un dispositiu conjunt per aturar les curses il·legals de cotxes a Can Roqueta. Segons fonts municipals, un dispositiu conjunt de Mossos d’Esquadra i Policia Municipal es va situar la nit de dissabte a diumenge a l’entrada al polígon de Can Roqueta, a l’alçada de la ITV. Allà s’aturaven els vehicles i se’ls demanava documentació. En altres espais on s’havien fet curses amb anterioritat també es van situar agents. Arran del dispositiu, es van aturar uns cent vehicles i tres conductors van ser denunciats.

Tres conductors van ser denunciats després dels controls. Els tres portaven substàncies estupefaents, en la majoria dels casos marihuana. A més, un dels tres conductors va intentar fugir del control i es va saltar una línia doble contínua, fet que li va comportar una altra denúncia.

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha celebrat l'actuació policial conjunta entre els cossos local i autonòmic i ha afegit que "volem viure en barris segurs i aquest tipus de comportaments no es poden permetre". Entitats com CIESC i l'Associació d'Empresaris i Propietaris de Can Roqueta, i més recentment, formacions com Junts Per Sabadell, han denunciat les curses il·legals i han demanat una actuació contundent.

