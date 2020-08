Enxampen un conductor que quadriplica la taxa d'alcohol permesa

La Policia Municipal de Sabadell ha enxampat aquesta matinada un conductor de 54 anys que quadriplicava la taxa màxima permesa d'alcohol. Els fets van tenir lloc el 10 d'agost a l'avinguda d'Andreu Nin. En realitzar la prova d'alcoholèmia, l'home va donar positiu amb un resultat d'1,12 mg/l (la taxa màxima permesa genèrica és de 0,25 mg/l).

Els agents actuants van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor sota la influència de begudes alcohòliques i es va immobilitzar el vehicle.

Es nega a sotmetre's la prova

A les 03.55 hores d'aquesta nit, a l'avinguda Josep Tarradellas, es va intentar realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor d'una motocicleta, un home de 41 anys, que es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia. Segons informa la policia, el conductor "presentava símptomes clars de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques".

Els agents actuants van intruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària per negar-se a sotmetre's a les proves, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques, per un presumpte delicte de conducció temerària i per resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Van intervenir tres unitats de la Policia Municipal.