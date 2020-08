Montse González és ja alcaldessa accidental durant una setmana

La quarta tinenta d’alcaldessa, Montse González, assumeix l’alcaldia de manera temporal, càrrec que ocuparà fins el divendres de la setmana que ve, dia 14 d’agost. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha delegat responsabilitats que assumeix l’alcaldia en els màxims càrrecs, els quatre tinents d'alcaldessa. La primera en assumir l'alcaldia de forma accidental va ser, la setmana passada, la tinenta d'alcaldessa de Feminisme i Benestar Animal i única regidora de Podem a l'Ajuntament, Marta Morell.

Tot i que s’estableix la delegació de funcions, Farrés seguirà l’actualitat de ben a prop, amb la previsió de ser present a la ciutat en cas que hi hagi alguna novetat vinculada a l’impacte del coronavirus, segons assenyalen fonts municipals.

Publicitat

Des del dia 15 i fins el 23 d’agost, serà el tercer tinent d’alcaldessa, Jesús Rodríguez, qui s’encarregui de liderar l’executiu local. Per últim, serà el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, qui es posi al capdavant del Govern des del dia 24 d’agost i fins el diumenge 30 d’agost, la darrera setmana en què Farrés delegarà les seves funcions. Per tot plegat, si la situació segueix un patró de normalitat i no hi ha cap sobresalt, Farrés assumiria de nou plenament l’alcaldia el darrer dilluns del mes d’agost, el dia 31.

Publicitat