El VIII Fòrum d’Emprenedoria se celebrarà de forma telemàtica el 30 de setembre

Es presenta per vuitena vegada el Cafè Aventura: VIII Fòrum d’Emprenedoria a Sabadell, un esdeveniment adreçat a impulsar els projectes d’empreses i de persones emprenedores. Inicialment, que estava previst per al 18 de juny, s’ha ajornat fins al proper 30 de setembre i de celebrarà de forma telemàtica a causa de la situació. La durada serà més curta i la part de treball en xarxa no s’hi inclou aquest any.

Les persones que vulguin connectar-se amb aquesta proposta podran seguir laconferència “Com financio la meva start-up”, a càrrec d’ENISA i la Xarxa BusinessAngels ECONOMISTESBAN. Qui assisteixi a aquest esdeveniment virtual podrà conèixer en directe les 10 empreses emergents (start-ups) i 5 idees de negoci ja classificades que opten als premis 2020.

Per mitjà d’aquesta jornada matinal, s'ofereix a participants ja seleccionats la possibilitat de presentar els seus projectes empresarials. Aquesta proposta s’obre acompanyies a punt de néixer o ja constituïdes amb menys de tres anys en funcionament. En concret, aquest fòrum està especialment plantejat per donar suport a projectes innovadors amb un alt potencial de creixement i amb base tecnològica.

Enguany es repartiran 8.500 € entre la primera i segona candidatura com a millor empresa i idea de negoci. Segons l’alcaldessa accidental, Montse González, “incrementem el nostre suport al teixit empresarial amb increment de suport econòmic”.

Per a la primera classificada en la categoria "Millor empresa" , la dotació econòmica és de 4.000 €, que es complementen amb l'accés al programa de mentoria d’autoocupaciód'aproximadament un any de durada i l'entrada a un espai de cotreball durant mig any. Per a la segona empresa, la dotació econòmica serà de 2.500 € i també tindrà accés alprograma de mentoria.