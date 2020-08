Desarticulada una banda que distribuïa marihuana en camions d'aigua embotellada des de Sant Quirze

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de marihuana des de Sant Quirze del Vallès. Amagaven paquets de droga precintats i envasats al buit entre els palets que utilitzaven per transportar aigua embotellada en camions. L'empresa pantalla filtrava l'aigua de l'aixeta per extreure el clor, l'envasava i etiquetava per després facilitar la distribució de la droga.

S'han detingut tres persones de nacionalitat espanyola i romanesa, entre les que hi ha els dos líders de la banda a Espanya, com a presumptes autors d'un delicte de pertinència a organització criminal i tràfic de drogues. Els agents també han comissat 109 kg de droga, un camió i tres vehicles, dos d'alta gamma.

Una investigació de la Guàrdia Civil i una altra de la Policia Nacional es van creuar al maig, quan van veure que tenien el mateix objectiu i van crear un equip conjunt.

El 21 de maig es va interceptar un camió a la Junquera amb destí a Alemanya amb 109 kg de marihuana. Els paquets estaven precintats, envasats al buit i amagats en la part més interior dels palets d'ampolles d'aigua. El conductor, de nacionalitat romanesa, va ser detingut, i estirant el fil van trobar que l'empresa d'envasat d'aigua tenia el domicili social a Sant Quirze del Vallès.

