Zona de Baixes Emissions a Barcelona: es començarà a avisar els reincidents abans de començar a multar

L’Ajuntament de Barcelona començarà a intensificar la comunicació sobre la Zona de Baixes Emissions (ZBE), i aviat iniciarà els avisos als conductors reincidents que accedeixin a aquesta àrea abans que comenci el règim sancionador el 15 de setembre. Segons el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, el consistori ha reactivat la campanya informativa i treballa en el disseny d’un nou calendari, que augmentarà la moratòria per als vehicles de mercaderies. “Hem començat a activar tota la cartelleria”, ha dit Badia, i avisat que està previst fer enviaments a vehicles que encara usen la zona perquè poden (en trobar-se la ZBE en fase informativa), per recordar-los que el 15 de setembre la mesura entrarà en vigor.

“Busquem reincidència i a la que veiem que hi ha un gruix de vehicles que més habitualment el fan servir són aquests a qui ens dirigim per alertar-los que a partir del 15 de setembre es trobaran en aquesta situació”, ha detallat Badia, que ha recordat que ja es van alertar molts veïns entre el gener i el març. Durant aquestes jornades, el consistori està “acabant d’acumular una mica de reincidència” per part dels conductors.

Ha precisat que la campanya informativa ja ha arrencat amb noves banderoles i plafons, i amb un missatge adaptat respecte al que hi havia a primers d’any: “Tornem a activar tots els canals de comunicació per arribar al 15 de setembre amb el màxim d’informació possible”, ha reiterat.

Publicitat

Sobre les demandes del sector, ha assegurat que se’ls demana el calendari definitiu “del que ha de venir després”, i ha dit que la seva voluntat és poder treballar què ha de passar al 2030 i 2040, i la llei de canvi climàtic obliga que tot el parc circulant el 2050 sigui tot elèctric: “Tenim 20 anys per fer una transformació important en el parc circulant”, ha afegit. Badia ha subratllat que el calendari actual compleix els períodes d’amortització amb vehicles que tenen més de 15 anys.

Preguntat per la creació d’un peatge d’accés a la ciutat, ha afirmat que l’Ajuntament no descarta mai cap mesura i estudia totes les opcions: “El peatge ha de ser una de les mesures que s’estudiïn i es debatin, i ha de cercar el consens polític”, ha afegit.

Publicitat