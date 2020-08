El canvi de la gespa de la Creu Alta comença a ser urgent

Època de canvis. L'ascens al futbol professional comporta una sèrie d'obligacions que el Centre d'Esports Sabadell haurà de complir en les pròximes setmanes. El protocol de la LFP és molt clar en alguns aspectes relacionats amb el reglament per a la retransmissió televisiva. Per exemple, la gespa. El club i l'Ajuntament ja estan treballant per iniciar el procés del seu canvi, però el temps es comença a tirar a sobre. Tot depèn de la data d'inici de la lliga SmartBank. Inicialment, el president de la Lliga de Futbol Profesional, Javier Tebas, va anunciar el 12 i 13 de setembre, però el cas Fuenlabrada i el retard a resoldre el play-off a Primera Divisió podrien provocar un canvi de plans. També caldrà veure quina és l'evolució de la pandèmia del coronavirus i les possibles restriccions.

En qualsevol cas, els protocols establerts per la LFP es mantenen, amb les proves PCR i serològiques a les plantilles professionals de Primera i Segona Divisió A amb l'objectiu de començar la competició en la data prevista. Una de les opcions és que els equips que hagin acabat més tard pel tema del playoff -cas del Saragossa, Almeria, Elx i Girona- tinguin alguna setmana més de marge i els seus primers dos partits siguin ajornats. El Sabadell treballa amb la hipòtesi de començar el cap de setmana del 12 de setembre i el club veu molt difícil tenir la nova gespa en condicions.

Publicitat

Ja es planteja la possibilitat de demanar a la LFP disputar la primera jornada -o fins i tot les dues primeres- fora de casa. Aquesta setmana s'espera mantenir una reunió entre el club i l'Ajuntament per perfilar els detalls i també el pagament de l'operació en tractar-se d'una instal·lació municipal. Per cert, també desapareixerà la sorra que rodeja el perímetre del terreny de joc, un element característic de la Creu Alta des de la seva inauguració. D'altra banda, també s'haurà de millorar la zona de premsa i l'opció de canviar l'actual marcador, totalment obsolet per la categoria.

Publicitat