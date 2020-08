El Sabadell Nord inicia l'etapa Pablo Becerril amb 9 incorporacions

En marxa. La idea inicial era fer una prèvia de la pretemporada a finals de juliol, però la situació sanitària ho va desaconsellar i el Sabadell Nord ha començat aquest dimarts els entrenaments en el Municipal de Ca n'Oriac després de realitzar les tasques de neteja i desinfecció que obliga el protocol contra la Covid-19. De fet, és l'inici d'una nova etapa amb Pablo Becerril a la banqueta en substitució del mític Quico Díaz, qui va fer un pas al costat per uns problemes físics que, per sort, ja estan solucionats. El sabadellenc, però, continua lligat a l'entitat que presideix Antonio Lou.

Es presenta una temporada molt atípica per la situació creada per la pandèmia. Així, els tradicionals dos grups de Primera Catalana han quedat dividits en 4 subgrups de 10 equips que jugaran una lliga a doble volta. Els quatre primers passaran a la fase d'ascens i del cinquè al desè lluitaran per la permanència en una segona fase. El gran objectiu del Sabadell Nord, com explica el seu tècnic Pablo Becerril, és assolir la salvació per tercera temporada consecutiva. "No ens podem plantejar una altra cosa amb un pressupost zero i la idiosincràsia tan especial d'aquest club. Els jugadors que venen ho saben. Per sort, dins d'aquestes limitacions hem pogut portar els futbolistes que volíem". S'han produït un total de 9 incorporacions, la majoria de la zona del Vallès que ronden els 19 i 20 anys. "Per a ells pot ser una bona oportunitat per fer el salt a categories superiors", subratlla Becerril.

Pel tècnic també significa un repte important després d'agafar-se un any sabàtic. "L'experiència viscuda al filial del Sabadell ens aconsellava descansar després de 15 anys seguits entrenant. Ara tot el cos tècnic està molt il·lusionat amb aquesta nova etapa. Quan em va trucar el Quico Díaz no vaig tenir cap dubte". Encara que la competició té la previsió d'arrencar el 3 d'octubre, amb el partit Sabadell Nord-Mollet, la incertesa és absoluta. "Ningú pot saber si això serà possible o es tornarà a complicar la situació. Tots els equips estem en les mateixes circumstàncies. El risc zero és impossible i és molt factible que surtin positius durant la temporada perquè els jugadors tenen la seva vida i la seva feina. Què passarà? No ho podem saber. Hem de treballar en el dia a dia". Tampoc vol anar més enllà en l'anàlisi del format de competició: "ho podem simplificar dient que l'objectiu és sortir a jugar i intentar guanyar cada diumenge. Si el mes de gener estem salvats seria fantàstic i si no és així, haurem de continuar lluitant a la segona fase". De moment, s'han posat en marxa i això ja és molt en l'actual situació.

