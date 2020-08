Fluidra es reforça amb la compra de la brasilera Ten Four

La multinacional sabadellenca Fluidra ha comprat la companyia brasilera Ten Four, que està especialitzada en la producció i la venda de productes químics per al tractament de piscines i wellness. Amb aquesta adquisició, la companyia amb seu a la Torre Millenium, que és líder global en el sector de l’equipament de piscines, es converteix en l’única empresa del mercat brasiler, que ofereix equipaments de piscina i productes per a la cura de l’aigua. Segons Fluidra, això representarà “un important valor afegit” per als seus clients.

Es tracta d’una nova adquisició després que el juliol Fluidra comprés Aquafive, distribuïdor belga de productes de piscina. En aquest cas, Ten Four té importants contractes de subministrament amb companyies líders i servirà com a plataforma per al desenvolupament de la gamma química AstralPool. Amb la integració de les seves instal·lacions, Fluidra comptarà amb un hub químic-industrial que li permetrà cobrir tot el mercat llatinoamericà.

Fernando Jorge, que fins ara era el propietari de Ten Four, continuarà com a gerent de la companyia i informarà el responsable general de Fluidra a Amèrica Llatina, José R. Fornieles.

El conseller delegat de Fluidra, Bruce Brooks, ha indicat que aquesta adquisició “és una gran notícia per a tots els nostres clients de l’Amèrica Llatina”. En aquest sentit, Brooks ha afegit que “ens permet construir un futur comú ple d’oportunitats i sinergies i seguir creant valor per als nostres accionistes”.

Si més no, Ten Four compta amb unes vendes anuals del voltant de 17 milions de reals brasilers, uns 2,7 milions d’euros. Està especialitzada en el negoci de marca blanca, principalment en la producció de color sòlid, algicides, i reguladors de pH, entre altres. A més, Ten Four disposa d’unes instal·lacions modernes d’uns 6.000 metres quadrats a la ciutat de Valinhos, als afores de Sao Paulo.

Acord amb Dantherm

Fluidra també ha arribat a un acord amb la firma danesa Dantherm per a la venda de SET Energietechnik GmbH, fabricant alemany que està especialitzat en equips de deshumidificació i climatització que va ser adquirit per Zodiac l’any 2013.

Dantherm, que té base a Skive (Dinamarca), és un proveïdor líder de productes i solucions de climatització. Sobre aquesta operació, el conseller delegat de Fluidra ha indicat: “Estem convençuts que l’adquisició de SET per part de Dantherm representa una gran oportunitat que li permetrà un desenvolupament més gran dels seus productes i la introducció en nous mercats”.

