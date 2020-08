La Barceloneta, "barri marítim" de Sabadell?

Una piulada de TV3 ha desfermat les bromes a la xarxa social Twitter. I és que el perfil del canal 324 (d'informació continuada a TV3) ha llançat aquest matí una piulada que barreja una foto de la platja de la Barceloneta (en què es veu l'Hotel Vela) i un títol sobre la nostra ciutat ("Sabadell comença a Ca n'Oriac el primer cribratge massiu adreçat als joves"). No és que la notícia estigui equivocada, ja que a la part final de la peça també parlen d'una campanya de la Creu Roja en què els seus voluntaris informen els joves sobre les mesures de prevenció de la Covid-19, com ara a la mateixa platja de la Barceloneta.

En ma terra del Vallès

tres dunes fan una platja,

quatre onades un mar immens,

cinc pedres fan una cala.

"Com el Vallès no hi ha res." — Josep Pla Enfurismat (@PlaEnfurismat) August 19, 2020

Tanmateix, la combinació de Sabadell i la Barceloneta ha aguditzat l'enginy dels tuitaires, que estan omplint la xarxa de comentaris divertits i diverses comparacions, que tenen ja més dos centenars de piulades de resposta.

I sobretot, de reivindicacions sabadellenquistes i referències que per fi es reconeix que "Barcelona és el barri marítim de Sabadell". Altres usuaris, com Arnau Ruiz, apunten: "No heu estat mai a la platja de Sabadell? És sabut que Ca n'Oriac és el barri marítim. Podeu passejar pel passeig, l'avinguda Matadepera, i menjar un arròs a Los 80 amb vistes al mar".

Que maca la cala del Can Feu de Sabadell!. pic.twitter.com/a73vkbsKBJ — Pal•les (@palas4) August 19, 2020

"I del món en general"

El periodista de Núvol Oriol Puig ha recordat per la seva part el versot popularitzat pel grup local Pomada: "Sabadell és capital del Vallès Occidental, de les terres catalanes i del món en general". Anaís Tarragó també fa referència a uns altres versos, en aquest cas de Pere Quart: "Tots sabem que 'com el Vallès, no hi ha res'... Però mar, si no ens ho han canviat, diria que no!". Així mateix, Àlex Llonch vaticina que "el proper anunci d'Estrella Damm es farà a Sabadell".

Barcelona és el barri marítim de Sabadell — Surfero ferroviario (desFasado) (@trenesysurf) August 19, 2020

Cap a Ponent, Josep Ribas apunta que "si hi ha els Pirineus de Lleida, per què no hi pot haver la platja de Sabadell?". I des de Girona, Josep Viñas diu, sorneguer: "Aquí tothom va per lliure... si els de Sabadell poden tenir mar, a Girona vull que tinguem muntanyes farcides de neu... apa!".

Fins a Terrassa

Fins i tot des de la veïna Terrassa arriben els missatges, com el de Sílvia Barrufet: "Ostres que bé, des de Terrassa m'agafa a prop la platja de Sabadell". I respostes: "Victòria definitiva: Sabadell té platja, Terrassa no", apunta Sebastià Giralt.

